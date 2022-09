ARD alpha zum Tag des offenen Denkmals Denkmalgeschichten über Synagogen und Künstlerhäuser

In der Dokumentation ʺSynagogengeschichtenʺ um 20.15 Uhr unternimmt die Filmemacherin Sybille Krafft eine Reise in die versunkene und vergessene Welt der Synagogen des fränkischen Landjudentums: nach Hüttenheim, Kleineibstadt, Wiesenbronn, Mühlhausen, Höchberg, Uehlfeld und Bayreuth. Sie hat Gebäude aufgespürt, die bei den Novemberpogromen 1938 geschändet, aber nicht komplett zerstört wurden und seit Jahrzehnten leer stehen und verfallen. Andere werden als Lagerstätten und Garagen inzwischen recht säkular genutzt. Entdeckt hat Sybille Krafft aber auch ehemalige Synagogen, die von Privatpersonen sorgsam saniert wurden und heute als Wohnstätten dienen, eine frühere Synagoge, die zu einer Kirche geworden ist, und ein jüdisches Gotteshaus, das immer noch seine ursprüngliche Funktion erfüllt. Der Film lässt erahnen, wie vielfältig das jüdische Leben einst in Bayern war.

Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten oft in alten Gebäuden. Sie haben einen Blick für das Besondere und schätzen die Möglichkeiten, die gerade historische Häuser bieten: viel Platz, günstige Preise, eine unkonventionelle Ausstattung und einzigartige Räumlichkeiten. In der Dokumentation ʺKünstlerhausgeschichtenʺ um 21.00 Uhr hat Sybille Krafft in ganz Bayern Künstlerinnen und Künstler mit ungewöhnlichen Wohnungen und Werkstätten besucht und zeigt fünf verschiedene Arten, mit einem Denkmal zu leben: Ein Metallkünstler und Goldschmied verbindet im unterfränkischen Thüngersheim am Main Leben und Arbeiten in einem Winzerhof aus dem 17. Jahrhundert. Eine junge Holzbildhauerin saniert mit ihrem Mann seit Jahren ein barockes Komödienhaus im Klosterort Steingaden. Im niederbayerischen Hörlkam dient ein 500 Jahre alter Dreiseithof einem Künstlerpaar als Ausstellungsfläche, Werkstatt und Lebensraum. In Kinding im Altmühltal haben ein Maler und seine Frau ein Jurahaus von einem Schandfleck in ein Schmuckstück verwandelt. Und im oberbayerischen Holzen gestaltet eine Kinderbuchautorin mit Gespür und Geschick ein historisches Gartenstadt-Haus.