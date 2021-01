Bewahren für künftige Generationen Zeitzeugengespräche in ARD-alpha

In einer bewegenden Rückschau erzählt der Holocaust-Überlebende Dr. Leon Weintraub in der Dokumentation "Zeuge der Zeit: Dr. Leon Weintraub – Wege zurück ins Leben" am 24. Januar um 21.10 Uhr vom Überleben und davon, was ihn nach wie vor jeden Tag antreibt. Weintraub ist 13 Jahre alt, als sich sein Leben schlagartig ändert. Im September 1939 marschieren Kolonnen deutscher Wehrmachtssoldaten in seiner polnischen Heimatstadt Łódź ein. Die Erinnerung daran ruft noch heute Schauer in ihm hervor. Von diesem Tag an beginnt ein Martyrium aus Zwangsarbeit, Hunger und Todesangst. Bei seiner Befreiung im April 1945 wiegt Leon Weintraub nur noch 35 Kilogramm. "Trotz meines Alters, solange ich es schaffe, ist es für mich eine Art Verpflichtung, das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen", sagt er. "Denn das Schlimmste, was man den Ermordeten als Nachwort, Nachklang geben könnte, wäre Vergessen."