Woraus besteht das Universum? Das NOEMA-Teleskop - ʺSpace Night scienceʺ in ARD alpha

Woraus besteht eigentlich das Universum? Wie sind nach dem Urknall die ersten Sterne und Galaxien entstanden und wie formen sich Planeten und Planetensysteme? Antworten auf diese fundamentalen Fragen soll jetzt das neue Northern Extended Millimeter Array, kurz NOEMA-Teleskop geben. In der neuen Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ dreht sich alles um das NOEMA und die Möglichkeiten der Radioastronomie – am Sonntag, 6. November 2022, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 5. November 2022, auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.