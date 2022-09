Neue Folge der ʺSpace Night Scienceʺ Die Artemis Mission

Mit Spannung wird der erste Testflug der Artemis-Mission Richtung Mond erwartet, denn er gilt als Generalprobe für den ersten astronautischen Flug zum Mond seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren. ʺWir kehren zurück, um auf dem Mond zu bleiben. Um dort zu leben und zu arbeitenʺ, sagt NASA-Administrator Bill Nelson. In der neuen Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ dreht sich alles um die Artemis-Mission – am Sonntag, 2. Oktober 2022, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 1. Oktober 2022, auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.