Space Night News Russland-Ukraine-Krieg, Raumfahrt und Astrophysik

Normalerweise ist der Kosmos ein Thema, das eine Flucht vor irdischen Problemen erlaubt. Doch der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine unbeschreibliche Tragödie auf der Erde, er hat auch deutliche Konsequenzen für die Raumfahrt und die Astrophysik. Welche das sind, zeigt die zehnte Folge ʺSpace Night Newsʺ mit Sibylle Anderl am Sonntag, 3. April 2022, um 19.15 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 2. April 2022, auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.