Space Night News Neuigkeiten aus dem All

Sie funkeln am Himmel und faszinieren uns seit Anbeginn der Menschheit: Sterne. Doch wie entstehen sie eigentlich? Genauso faszinierend sind Polarlichter. Was steckt hinter dem geisterhaften grünen Leuchten am Himmel? Die achte Folge der ʺSpace Night Newsʺ mit Sybille Anderl beschäftigt sich nicht nur mit diesen Themen, sondern wirft auch einen Blick auf weitere rätselhafte Erscheinungen im Weltall, die unsere Fantasie anregen – am Sonntag, 6. Februar 2022, um 19.15 Uhr in ARD alpha und schon ab Freitag, 4. Februar 2022, auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.