ARD-alpha Neues aus dem All: Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ

Was gibt es Neues aus dem Universum? Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Weltraumforschung auf die Zukunft der Menschheit? Darüber informiert das neue Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ in ARD-alpha. Vom 6. Juni 2021 an präsentiert die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl jeden ersten Sonntag im Monat um 19.15 Uhr spannende Neuigkeiten aus unserem Sonnensystem, der Milchstraße oder fernen Galaxien.

Vorgezogene Premiere hat das Magazin bereits am Mittwoch, 2. Juni um 23.05 Uhr, im Rahmen des ʺalpha-thema: Space Night extraʺ: Anlässlich des Starts von ʺSpace Night Newsʺ zeigt ARD-alpha ab 21.45 Uhr Filme und ein Expertengespräch zu aktuellen Themen aus dem All.

Ist die Erde der einzige lebensfreundliche Ort in unserem Sonnensystem? Gibt es auch in anderen Planetensystemen bewohnbare Welten? Die Erforschung sogenannter Exoplaneten, die außerhalb unseres Sonnensystems um andere Sterne kreisen, ist eine der faszinierendsten Aufgaben der Astrophysik. In der ersten Folge der ʺSpace Night Newsʺ am 2. Juni um 23.05 Uhr und am 6. Juni um 19.15 Uhr stellt Sibylle Anderl den von Forschenden des Max-Planck-Instituts entdeckten Exoplaneten Gliese 486b vor. Außerdem geht die Astrophysikerin der Frage nach, wo das Wasser geblieben ist, das den Mars vor ein paar Milliarden Jahren bedeckte. Und sie berichtet über neue Daten und Beobachtungen zum Schwarzen Loch im Herzen der Riesengalaxie Messier 87, dem ʺSuperstarʺ unter den Schwarzen Löchern, dessen Bild 2019 nicht nur in der Fachwelt für Aufsehen sorgte.

Die Tage der Menschheit auf der Erde sind gezählt. Da ist sich die Wissenschaft sicher. Doch könnten wir überleben, wenn wir andere Planeten kolonisieren? Liegt die Zukunft der Menschheit also langfristig im All? Der Film ʺReiseziel Marsʺ am 2. Juni um 21.45 Uhr zeigt zum Auftakt des ʺalpha-thema: Space Night extraʺ, dass das Rennen zu neuen Welten bereits auf Hochtouren läuft. Das erste Etappenziel ist der Mars. Spätestens ab den 2030er-Jahren soll er zur neuen Arche Noah ausgebaut werden. Dabei werden zugleich Milliarden Dollar verdient werden.

Im Herbst 2021 wird der ESA-Astronaut Matthias Maurer als zwölfter Deutscher für sechs Monate zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Die Mission des promovierten Materialwissenschaftlers trägt einen ungewöhnlichen Namen: ʺCosmic Kissʺ – eine Liebeserklärung an den Kosmos und ein Hinweis auf die Bedeutung der ISS als Bindeglied zwischen Erde und All. In der ʺnachtlinie extraʺ um 22.35 Uhr spricht Matthias Maurer mit Andreas Bönte über seine Mission, das anspruchsvolle Astronauten-Training unter den Bedingungen der Corona-Pandemie und seine Liebe zur Raumfahrt.

Es ist eine ʺSchlossführungʺ besonderer Art – für alle, die niemals zu einer Raumstation fliegen werden: In der Dokumentation ʺMy home is my ISSʺ um 23.20 Uhr schwebt der ESA-Astronaut Alexander Gerst durch die Internationale Raumstation ISS – von seinem ʺHeimatmodulʺ, dem europäischen Forschungsmodul Columbus, bis zum russischen Modul und vom ʺDachbodenʺ bis zur Toilette. Er beantwortet Fragen, die die Menschen auf der Erde bewegen, und lässt sie an seiner Faszination für das Weltall teilhaben. Die Kamera begleitet Alexander Gerst dabei. Und sie folgt seinem Blick auf die Erde: nach Künzelsau, wo er geboren ist.

Porträt Sibylle Anderl, Moderatorin des neuen Magazins ʺSpace Night Newsʺ

Sibylle Anderl studierte Physik und Philosophie und wurde im Fach Astrophysik promoviert. Danach forschte sie von 2013 bis 2017 als Postdoc zu Fragen der Sternentstehung und Astrochemie am Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, wo sie nach wie vor Gastwissenschaftlerin ist. Im Bereich der Wissenschaftsphilosophie arbeitet Sibylle Anderl seit ihrer Doktorarbeit zu Themen der Philosophie der Astrophysik. Ab 2010 war sie als freie Wissenschaftsjournalistin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig, seit 2017 arbeitet sie dort als Redakteurin im Feuilleton, Ressort ʺNatur und Wissenschaftʺ.

Beim Bildungskanal ARD-alpha ist Sibylle Anderl seit 2018 als Astro-Expertin und Wissenschaftsjournalistin zu sehen. In der Reihe ʺAnderl trifft Nobelpreisträgerʺ spricht sie zum Beispiel mit Laureatinnen und Laureaten exklusiv über deren Forschungsarbeit. Aktuelle Raumfahrtereignisse wie die Landung des NASA-Rovers Perseverance auf dem Mars im Februar 2021 kommentiert die Astrophysikerin live als Expertin im Studio. Sibylle Anderl kann selbst komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge anschaulich erklären und unterhaltsam vermitteln. Und sie ist davon überzeugt, dass sich Naturwissenschaften und Philosophie viel zu sagen haben.