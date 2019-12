Konzert der Extraklasse zum Jahresausklang Space Night in Concert II

Was eignet sich besser als Musik und spektakuläre Bilder, um das Jahr schwungvoll ausklingen zu lassen? Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Kultsendung "Space Night" laden ARD-alpha und das Münchner Rundfunkorchester am Silvesterabend zu einem Konzert der Extraklasse und einer phantastischen multimedialen Reise durch Raum und Zeit ein: mit "Space Night in Concert II" – am 31. Dezember 2019 um 20.15 Uhr in ARD-alpha. "Space Night in Concert II" steht nach Ausstrahlung 12 Monate in der BR Mediathek zur Verfügung.