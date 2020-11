Die Medizin von morgen und die Vermessung der Welt SMS – Schwanke meets Science

Die Medizin von morgen und die Vermessung der Welt – das sind die Themen der beiden neuen, jeweils fünfteiligen Staffeln der Reihe "SMS – Schwanke meets Science". Karsten Schwanke besucht zwei international bedeutende Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft: das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München und das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam. Zu sehen sind die Staffeln vom 9. bis 13. und 16. bis 20. November 2020, montags bis freitags jeweils um 19.15 Uhr in ARD-alpha. Nach Ausstrahlung stehen die Filme fünf Jahre in der BR Mediathek zur Verfügung.

In dem innovativen Wissensformat "SMS – Schwanke meets Science" in ARD-alpha macht der Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke Spitzenforschung in Deutschland erlebbar. Dazu begibt er sich in jeder Staffel an einen anderen Forschungsort und trifft Menschen, die die Wissenschaft mit ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft und ihren Visionen voranbringen. In fünf 15-minütigen Folgen mit unterschiedlichen Blickwinkeln entsteht ein kurzweiliges 360-Grad-Porträt eines spannenden Wissenschaftsstandortes oder -themas.

9. Staffel: Die Medizin von morgen – Forschung im Helmholtz-Zentrum München

Warum werden wir krank? Und was hält uns gesund? Das Helmholtz-Zentrum München untersucht, welche Bedeutung Umweltfaktoren, Lebensstil und individuelle genetische Disposition bei der Entstehung von Krankheiten haben. Daraus entwickeln die Forscherinnen und Forscher Möglichkeiten zur Prävention, Diagnose und Therapie. Besonders im Fokus stehen weit verbreitete Volkskrankheiten wie Allergien, chronische Lungenerkrankungen oder Diabetes. 400 Millionen Menschen weltweit leiden heute darunter, in 25 Jahren werden es 600 bis 700 Millionen sein.

Sendetermine 9. Staffel: Montag, 9. November 2020, 19.15 Uhr: Weltkrankheit Diabetes

Dienstag, 10. November 2020, 19.15 Uhr: Big Data in der Medizin

Mittwoch, 11. November 2020, 19.15 Uhr: Unsichtbares sichtbar machen

Donnerstag, 12. November 2020, 19.15 Uhr: Was macht uns krank?

Freitag 13. November 2020, 19.15 Uhr: Der menschliche Zellatlas

10. Staffel: Die Weltvermesser – Geoforschung im Helmholtz-Zentrum Potsdam

Das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam, das ebenfalls zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, ist eines der weltweit bedeutendsten Forschungszentren zur Erkundung der Erde. Karsten Schwanke trifft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Fachgebieten – von der Erdbeben- oder Vulkanforschung bis hin zur Satellitenfernerkundung. Dabei erfährt er u. a., wie heutzutage mit modernsten Methoden nach Bodenschätzen gesucht wird, wie die Forscher Erdbeben oder Tsunamis vorhersagen wollen oder wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte.