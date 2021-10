Im neu gestalteten Wissensportal ardalpha.de und Themenwoche im Fernsehen Crossmedialer Klimaschwerpunkt bei ARD alpha

Ein Highlight ist auch die Community-Mitmachaktion #deinklimaprojekt : ARD alpha sucht gute Beispiele aus der Kommunalpolitik und von Privatinitiativen – von der gemeinschaftlichen Baumpflanzaktion über den Bau eines CO2-neutralen Wohnhauses bis hin zum Windkraftrad im eigenen Garten. Auf der Website ardalpha.de sowie über den erfolgreichen Instagram-Kanal " News_WG " und weitere Social Media-Kanäle des BR (u.a. Bayern2, BR24) können Userinnen und User gute Beispiele an ARD alpha melden. Ein Team um Moderatorin Ilka Knigge (bekannt aus dem ARD alpha-Klimaformat " PlanetB " auf YouTube) besucht anschließend die vielversprechendsten Klima-Projekte und checkt sie mithilfe von Fachleuten unter der Leitfrage: Was könnte es für den Klimaschutz bringen, wenn alle das machen würden?

"Während der Corona-Krise haben wir ein stark gestiegenes Interesse an Themen aus Wissenschaft und Forschung erlebt – und zugleich festgestellt, dass viele Menschen danach eher gezielt im Netz suchen als zu vorgegebenen Uhrzeiten im Fernsehen oder Hörfunk. Deshalb sind wir dabei, unseren Wissenskanal ARD alpha sukzessive weiterzudenken zu einem digitalen Wissensportal. Dieses kann, aufbauend auf den bisherigen starken Inhalten, passende Angebote aus der gesamten ARD übersichtlich präsentieren und durch Kooperationen mit renommierten Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Bildung weitere wichtige Perspektiven mit einbeziehen. Gerade das drängende Thema Klimawandel mit seinen zahlreichen Facetten bietet sich dafür an, die Stärken und Möglichkeiten eines solchen Portals auszuprobieren."

Flankiert wird der Online-Schwerpunkt zu Klima und Nachhaltigkeit auch im Fernsehprogramm von ARD alpha. Unter dem Motto "alpha-thema: Das Klima und Wir" gibt es von 1. bis 5. November 2021 eine Vielzahl von Sendungen quer durch verschiedenste Genres. Gleich doppelt vertreten ist alpha-Moderator und Meteorologe Karsten Schwanke. In neuen Folgen der Reihe "SMS – Schwanke meets Science" stellt er täglich um 19.15 Uhr aktuelle Umweltforschungsprojekte am Bodensee vor, im neuen Format "Schwankes Klima-Fragen" geht es ab Montag, 1. November, 20.15 Uhr, und dann täglich um 21.00 Uhr in vier Folgen um die Komplexe "Was passiert, wenn der Golfstrom ausfällt?", "Warum wird der Starkregen immer heftiger?", "Was passiert, wenn es noch trockener wird?" und "Warum ist Artenvielfalt so wichtig?".