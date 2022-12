Gemeinsame Aktion von ARD-Wissenschaftsredaktionen und ARD alpha Zur UN-Biodiversitätskonferenz: Schwerpunkt Artenvielfalt

Was sind die fünf entscheidenden Ursachen, die das Artensterben beschleunigen? Wie effektiv sind Artenschutzprogramme? Aber auch: Was können wir sogar auf dem heimischen Balkon tun, um das Gleichgewicht in der Natur zu schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Artenvielfalt und Artenschutz sind auf www.ardalpha.de zu finden. Das Bildungs- und Wissensportal fasst Artikel, Podcasts, Bildergalerien, Videos und Audios aus den ARD-Wissenschaftsredaktionen zusammen. Das Angebot steht langfristig zur Verfügung und wird laufend ergänzt. Ab 5. Dezember präsentiert die Web-Video-Reihe ʺ Besonders & bedroht – 5 Fakten über… ʺ überraschende Informationen zu gefährdeten Tierarten in Deutschland sowie weltweit und zeigt, warum diese Arten für unser Ökosystem wichtig sind.

Auf seinem wöchentlichen Sendeplatz ʺalpha-planetʺ, der dem Leben auf der Erde und ihrer Zukunft gewidmet ist, richtet das Fernsehprogramm von ARD alpha am Montag, 5. Dezember ab 21.00 Uhr den Blick auf seltene und bedrohte Tierarten. Die Dokumentation ʺGorillas unter Stressʺ um 21.00 Uhr zeigt in beeindruckenden Bildern das Leben der letzten freilebenden Berggorillas der Welt und präsentiert die Erkenntnisse der erfolgreichen Schutzbemühungen. Der Film ʺSpionieren für den Artenschutzʺ um 21.45 Uhr gewährt mit spektakulären Aufnahmen ungewöhnliche, ganz private Einblicke in das Zusammenleben von Schwarzstorch & Co. und stellt die Arbeit von Artenschützenden in Niedersachsen vor, die ganz praktisch und oft mit hohem Einsatz helfen. Für die zweiteilige Dokumentation ʺIm Einsatz für den Planeten – Die Artenretterʺ am Mittwoch, 7. Dezember um 21.00 und 22.15 Uhr haben Kamerateams Naturschützerinnen und Naturschützer auf der ganzen Welt über zwei Jahre hinweg begleitet – in der Serengeti, in China, auf Borneo, in Norwegen und im Hambacher Forst bei Köln. Im ʺalpha-thema Gespräch: Bienen, Pandas, Blauwale – Wie erfolgreich ist der Artenschutz" um 21.45 Uhr spricht Mirjam Kottmann mit dem Vorsitzenden des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V., Dr. Norbert Schäffer, und dem international tätigen Ökologen Dr. Arnulf Köhncke vom WWF Deutschland über Fortschritte und Mängel beim Artenschutz in Bayern und weltweit.