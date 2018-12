Rückkehr von Alexander Gerst Sondersendung in ARD-alpha

Um 6.03 Uhr soll am Donnerstag, 20. Dezember, der deutsche ESA-Astronaut und derzeitige ISS-Kommandant Alexander Gerst von seiner Mission im All zurückkehren. ARD-alpha nimmt dazu an diesem Tag um 20.15 Uhr eine Sondersendung ins Programm. Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke kommentiert zusammen mit dem ehemaligen Astronauten Klaus-Dietrich Flade die Landung und zieht Bilanz. Ergänzend dazu beschäftigt sich die fünfte und letzte Folge der Reihe "Inside ISS" am Freitag, den 21. Dezember, um 19.30 Uhr insbesondere mit den wissenschaftlichen Experimenten von Alexander Gerst im Weltraum.

Die Sendungen zur Rückkehr von Alexander Gerst in ARD-alpha im Einzelnen:

Donnerstag, 20. Dezember, 20.15 Uhr

Alexander Gerst – willkommen zurück!

Die Rückkehr aus dem All



Wie erleben und verarbeiten Raumfahrer das Ende einer Mission? Welche körperlichen Auswirkungen hat ein mehrmonatiger Aufenthalt im All? Was für Reha-Maßnahmen müssen die Astronauten nach ihrer Landung absolvieren, und wie lange dauert es, bis sie sich wieder an das Leben mit der Schwerkraft gewöhnen? Der ehemalige Astronaut Klaus-Dietrich Flade, 1992 erster Deutscher auf der russischen Raumstation Mir, kann diese und andere Fragen aus eigener Erfahrung beantworten. Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke lässt gemeinsam mit Flade die wichtigen Stationen von Gersts 197-tägiger Mission "Horizons" Revue passieren und fragt nach dem Erfolg von Gersts zweitem Aufenthalt im All sowie nach den Zukunftsperspektiven der bemannten Raumfahrt.

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate

Freitag, 21. Dezember, 19.30 Uhr

Inside ISS (5/5)



Bei dieser Rückschau auf die Weltraummission des frisch zurückgekehrten deutschen Astronaut Alexander Gerst hat Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke Prof. Dr. Felix Huber an seiner Seite, den Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Gemeinsam stellen sie unter anderem zentrale Experimente vor, die Gerst an Bord der ISS durchgeführt hat.

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate