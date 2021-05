Neue Reportage-Reihe in ARD-alpha Demokratie verstehen

In der neuen Reportage-Reihe ʺDemokratie verstehenʺ in ARD-alpha erklärt Andrea Römmele, Professorin für Politische Kommunikation, fundiert, verständlich und unterhaltsam die Grundlagen der Demokratie. In Berlin spricht sie mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen darüber, wie das politische System in Deutschland funktioniert. In der ersten Sendung am 24. Mai 2021, um 19.30 Uhr, geht es um die Arbeit der Abgeordneten im Bundestag. Weitere Reportagen über Themen wie Wahlkampf, Partizipation und Föderalismus sind im Sommer und Herbst geplant.