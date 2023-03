ARD alpha Programmschwerpunkt zum Weltfrauentag am 8. März

Seit mehr als 100 Jahren setzt der Weltfrauentag Zeichen für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ging es zunächst vor allem um das Frauenwahlrecht, ist die Bandbreite der Themen heute vielfältig. Mit einem umfangreichen Programmangebot gibt ARD alpha vom 4. bis zum 10. März 2023 einen Einblick in die Geschichte des Feminismus und zeigt, was Frauen heute bewegt. ardalpha.de präsentiert in spannenden Porträts weibliche Vorbilder und historische Vorreiterinnen.

Wie sah das Frauenbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus? Das beschreiben zwei Filme am Samstag, 4. März am Beispiel des Bildungswesens und der Landwirtschaft. Die Dokumentation ʺEugenie Schwarzwald – Pionierin der Moderneʺ um 20.15 Uhr erzählt zum ersten Mal die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau: Als revolutionäre Schulgründerin ermöglichte sie Mädchen den Zugang zu Bildung. Die "Schwarzwaldschule" war die erste Schule Österreichs, an der Frauen die Matura ablegen konnten. Der Film ʺBeruf ʹBäuerinʹ – 100 Jahre Frauengeschichteʺ um 21.00 Uhr geht der Frage nach, wie sich das Rollenbild der Bäuerin auf den Höfen in Bayern verändert hat. Drei Bäuerinnen aus drei Generationen blicken zurück auf Schule und Ausbildung, auf Zwänge, aber auch Freiheiten, die Landleben und Arbeiten auf dem Hof ihnen bieten konnten und können. Erzählungen der Tochter von Anna Wimschneider, Autorin des Weltbestsellers ʺHerbstmilchʺ, ergänzen ihre Berichte.

Um Frauen in Raumfahrt und Weltraumwissenschaften geht es im Magazin "Space Night science" am Sonntag, 5. März um 19.00 Uhr. Zu Gast bei Sibylle Anderl ist die Ingenieurin und ehemalige Eurofighter-Pilotin Nicola Winter, die es in einem strengen Auswahlverfahren als eine von zwei Frauen in die neunköpfige Astronautenreserve der ESA geschafft hat. Vorgestellt wird außerdem die Physikerin Dr. Gudrun Wanner. Sie arbeitet am weltraumgestützten Gravitationswellendetektor LISA, einer ESA-Mission, die 2034 starten soll.

Frauen von heute stehen auch im Mittelpunkt des Sendeabends ʺalpha-thema: Weltfrauentagʺ am Mittwoch, 8. März: Spätestens seit #MeToo inspiriert ein neuer Feminismus die Popkultur und spiegelt sich in ihr wider. Die Frauenbewegung des 21. Jahrhunderts wurde von der Modewelt der Pariser Haute Couture ebenso geprägt wie von Madonna oder Beyoncé. Heute gilt es als cool, sich für Frauenrechte einzusetzen. Die Dokumentation ʺDer neue Feminismus – Zwischen Pop und Marketingʺ um 21.00 Uhr zeichnet eine Entwicklung nach, die sich in den Medien und in den sozialen Netzwerken abspielt und bisher noch nicht in dieser Form dokumentiert wurde. Im ʺalpha-thema Gesprächʺ um 21.45 Uhr diskutiert Birgit Kappel mit ihren Gästen über Frauen, Freiheit und Feminismus: Die BR-Journalistin Shahrzad Osterer ist Exil-Iranerin und Beobachterin der iranischen Revolution der Frauen. Sie berichtet, wie sich inzwischen auch Männer im Iran für Freiheit und Frauenrechte einsetzen. Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Mithu Sanyal erinnert daran, dass es nicht nur den Mainstream-Feminismus gibt, sondern eine Vielfalt von Feminismen unterschiedlicher Ausprägung. Die Dokumentation ʺSei meine Stimme – Kampf dem Hijab-Zwangʺ um 22.15 Uhr begleitet die iranisch-amerikanische Journalistin Masih Alinejad bei ihrer Arbeit im Exil in New York, von wo sie den Kampf vieler Iranerinnen gegen das ultra-konservative Regime der Mullahs und den Hijab-Zwang unterstützt. Mit mehr als sieben Millionen Followern in den sozialen Medien gehört sie zu den prominentesten und gefährdetsten Kritikerinnen des Regimes in Teheran. Ihr Engagement wird auf eine harte Probe gestellt, als ihre Familie im Iran bedroht und sie selbst in den USA vom iranischen Geheimdienst ausspioniert wird.

Die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen ist in Deutschland zwar erreicht, in der Praxis aber noch nicht überall angekommen. Andere Länder sind da mitunter weiter. Weltweit behaupten sich Frauen auch in Bereichen, die lange als klassische Männerdomänen galten. ʺalpha-demokratie weltweit: Frauen holen aufʺ zeigt am Donnerstag, 9. März um 19.30 Uhr Beispiele aus den USA, den arabischen Staaten, Belgien, Guinea-Bissau und Italien.

ʺalpha-retro: Frauenportraitsʺ gibt am 10. März ab 21.00 Uhr Einblick in das Leben deutscher Frauen in den 1960er Jahren – mit drei Filmen aus dem Jahr 1967 über Frauen an der Ruhr, die Politikerin Dr. Hildegard Hamm-Brücher und die Gleichberechtigung in Theorie und Praxis.

ardalpha.de: Porträts von Pionierinnen der Gleichberechtigung

Ob als Forscherinnen, Politikerinnen, Pilotinnen oder Schiedsrichterinnen: Frauen wurden in der Geschichtsschreibung und den Medien lange vernachlässigt. Noch heute müssen sie Hürden überwinden, wenn sie die gleiche Arbeit wie Männer machen. ardalpha.de, das Webangebot von ARD alpha, porträtiert Pionierinnen der Gleichberechtigung und zeigt die noch immer weithin unbekannten Leistungen erfolgreicher Frauen wie die der Naturforscherin und Künstlerin des 17. Jahrhunderts Maria Sibylla Merian, der Entdeckerin des Coronavirus June Almeida, der Flugpionierin Elly Beinhorn oder der Sozialreformerin Marie Juchacz, die als erste Politikerin eine Rede im deutschen Reichstag hielt.

Zum Weltfrauentag am 8. März 2023 – Die Sendungen im Überblick:

Samstag, 4. März 2023

20.15 Uhr: Eugenie Schwarzwald – Pionierin der Moderne

Dokumentation, ORF 2022



21.00 Uhr: Beruf ʺBäuerinʺ – 100 Jahre Frauengeschichte

Dokumentation, 2022

Sonntag, 5. März 2023



19.00 Uhr: Space Night science

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2023

Mittwoch, 8. März 2023

alpha-thema: Weltfrauentag

21.00 Uhr: Der neue Feminismus – Zwischen Pop und Marketing

Dokumentation, ORF 2021



21.45 Uhr: alpha-thema Gespräch: Frauen, Freiheit, Feminismus

Gespräch, 2023

Gäste: Dr. Mithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin, und Shahrzad Osterer, Journalistin, Bayerischer Rundfunk

Moderation: Birgit Kappel

22.15 Uhr: Sei meine Stimme – Kampf dem Hijab-Zwang

Dokumentation, RBB 2022

Donnerstag, 9. März 2023

19.30 Uhr: alpha-demokratie weltweit

Frauen holen auf

2023

Moderation: Susanne Franke

Freitag, 10. März 2023

alpha-retro: Frauenportraits

21.00 Uhr: alpha-retro: Frauen an der Ruhr (1967)

Das große Revier

Dokumentation, WDR 1967

21.50 Uhr: alpha-retro: Dr. Hildegard Hamm-Brücher (1967)

Sie 67 – Skizzen zu einem Portrait der modernen Frau

Dokumentation, SWR 1967

22.35 Uhr: alpha-retro: Die doppelte Eva (1967)

Ein Kapitel Gleichberechtigung

Dokumentation, RBB 1967