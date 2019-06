Abkühlung gefällig? Programmschwerpunkt in ARD-alpha

"Abkühlung gefällig?" – unter diesem Motto lädt ARD-alpha am Wochenende dazu ein, der Hitze die kalte Schulter zu zeigen und sich für ein paar Stunden in kühlere Regionen und Jahreszeiten oder ins ewige Eis zu träumen: Dokumentationen unter anderem aus der Reihe "Länder – Menschen – Abenteuer" präsentieren Eiskaltes gegen die Hitzewelle – am Samstag, den 29. Juni 2019, und am Sonntag, den 30. Juni 2019, jeweils ab 16.00 Uhr in ARD-alpha.

Sommer, Sonne, Sahara-Hitze: Das Hoch "Ulla" bringt Deutschland und Europa zum Schwitzen. In der Wochenmitte wurde der inzwischen 72 Jahre alte Hitzerekord gebrochen. Nie war es laut Deutschem Wetterdienst in Deutschland in einem Juni heißer. Abkühlung gibt's beim Programmschwerpunkt "Abkühlung gefällig?" in ARD-alpha:

Tief verschneite Winterlandschaften, Gletscher, Eisberge oder Polarwüsten – wen fröstelt nicht ein wenig beim Gedanken daran? Wissenschaftler haben festgestellt, dass man dem Empfinden von Hitze entgegenwirken kann, wenn man an Eis und Kälte denkt. Für alle, die der Hitze entfliehen und einen kühlen Kopf bewahren möchten, hat ARD-alpha ein Abkühlungsprogramm für Auge und Geist zusammengestellt. Die erfrischende zweitägige Reise führt unter anderem in den Norden Kanadas – zu einem zweiwöchigen Polarexpeditionstraining in Iqaluit, wo im Winter alles zu Eis erstarrt ist. Es gilt als eines der härtesten Trainings der Welt – mit Skiern, Hundeschlitten und Snow-Kite. Sogar ein Bad im eiskalten Wasser ist Teil der Ausbildung. Danach wollen sich die Teilnehmer in einer sechstägigen Expedition allein in der menschenleeren Region durchschlagen.

Die Sendungsübersicht gibt es hier: