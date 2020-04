ARD-alpha Meisterwerke der Klassischen Musik

Mit "Meisterwerken der Klassischen Musik" startet ARD-alpha in den Klassik-Frühling. Ab 19. April erläutern immer sonntags um 22.00 Uhr hochkarätige Künstler und Musikwissenschaftler die Entstehungsgeschichte ausgewählter Stücke, ihre musikalische Struktur und Besonderheiten und setzen sie in Beziehung zum Leben des Komponisten sowie zur Epoche, in der sie entstanden. Die audiovisuelle Konzertführer-Reihe reicht vom Barock bis in die Moderne. Im Anschluss an jede Folge lädt ARD-alpha dazu ein, das besprochene Musikwerk bzw. den Komponisten in einer herausragenden Aufführung zu genießen.