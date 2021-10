Zum Start des Astronauten Matthias Maurer zur ISS Crossmediale Weltraumwoche von ARD alpha

Eine Woche "Space Night extra" lautet ab 24. Oktober 2021 das Motto im Fernsehprogramm von ARD alpha. Sozusagen als Countdown-Programm vor dem Start von Matthias Maurer ins All gibt es Dokumentationen zu Weltall- und Raumfahrtthemen, Sendungen über deutsche Raumfahrthelden von Sigmund Jähn bis Alexander Gerst, tägliche Folgen des Magazins "Space Night News" mit Astrophysikerin Dr. Sibylle Anderl sowie eine Ausgabe "beta stories" zum Thema Weltraumschrott. Matthias Maurer selbst berichtet über seine Vorbereitungen für die Mission "Cosmic Kiss", etwa in einer "nachtlinie" aus dem April und einem aktuellen Exklusiv-Interview. Höhepunkt ist die Sendung "Space Night live – Matthias Maurer startet ins All" am Sonntag, 31. Oktober ab 6.45 Uhr mit der Live-Übertragung des Starts selbst vom Kennedy Space Center in Florida.

Anlässlich der Weltraumwoche bietet das Online-Angebot ardalpha.de ab sofort ein exklusives Interview mit Matthias Maurer, in dem er über seinen ganz persönlichen Countdown zur Mission "Cosmic Kiss" spricht und das am am 29. Oktober, um 19.15 Uhr, auch im Fernsehen zu sehen sein wird. In crossmedialen Themenartikeln werden zudem der Alltag auf der ISS, die Pläne zum Bau einer Marsstation, die aktuelle Debatte um Weltraumtourismus oder die Frage nach der Sinnhaftigkeit der benannten Raumfahrt an sich beleuchtet. Ergänzt wird der Weltraum-Schwerpunkt durch einen multimedialen Online-Countdown, mit dem die tagelangen Vorbereitungen bis zum Take-off der Weltraum-Mission erlebbar werden – mit exklusiven Eindrücken aus dem Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen und vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral, Florida. In Kooperation mit der europäischen Weltraumorganisation ESA präsentiert ardalpha.de außerdem eine virtuelle Tour durch die Raumstation ISS. Die ESA ist gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) Partner im wachsenden ARD alpha-Wissensnetzwerk.