Die Bahnbrecherin Programmschwerpunkt Marie Curie

Sie schrieb Wissenschaftsgeschichte und erfuhr höchste Anerkennung, ihr Name ist mit bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen genauso verbunden wie mit der Frauenemanzipation und einem Privatleben voller emotionaler Höhen und Tiefen: ARD-alpha widmet der zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie, geboren 1864 in Warschau, zwei Sendeabende.

Auf den Spielfilm "Marie Curie" am 6. September um 20.15 Uhr folgt tags darauf um 22.35 Uhr die gleichnamige Doku-Reihe, in der die Wissenschaftlerin selbst in Briefen und Tagebuchaufzeichnungen zu Wort kommt. Flankiert werden ihre Niederschriften von verschiedenen Historikern und Physikern, darunter auch von der Physikerin Hélène Langevin-Joliot, ihrer Enkelin.

Der Spielfilm "Marie Curie" am 6. September 2019, 20.15 Uhr, ist ein sehr persönliches Porträt der zweifachen Nobelpreisträgerin. In seinem Mittelpunkt steht die Zeit zwischen diesen beiden Auszeichnungen. Die Auswertung von Originaldokumenten – Briefen, Tagebüchern, Zeitungsartikeln und Laborberichten – ermöglicht einen intimen Einblick in dieses so erfolgreiche wie schwierige Leben. "'Marie Curie' ist ein feinfühliges Porträt über eine frühe Feministin, anspruchsvoll und ehrlich. Großartige Kinounterhaltung, die die Jury mit dem Prädikat besonders wertvoll auszeichnet", urteilte die Deutsche Film- und Medienbewertung.

Die erste Folge der vierteiligen Doku-Reihe „Marie Curie“, „Das Geheimnis der Radioaktivität“ am 7. September 2019 um 22.35 Uhr, zeigt ein Stück Forschungsgeschichte: wie die Polin Marie Skłodowska als Studentin an der renommierten Universität Sorbonne zunächst alleine, dann gemeinsam mit ihrem späteren Mann Pierre Curie zu den Erkenntnissen kam, für die das Ehepaar zusammen mit Henri Becquerel 1903 den Physik-Nobelpreis erhielt. Ausweis ihrer wissenschaftlichen Exzellenz ist endgültig ihr zweiter Nobelpreis in Chemie im Jahr 1911. Deutlich werden der enorme Einsatz, den diese Erfolge verlangten, und die Willensstärke und Leidenschaft, mit denen Marie Curie ihre wissenschaftlichen Ziele verfolgte.

Die Wissenschaftlerin setzte ihrem Heimatland mit der Benennung des von ihr entdeckten Elements Polonium ein Denkmal. Folge 2 der Doku-Reihe, „Polonium, Polen und die Welt“ um 23.05 Uhr, beleuchtet den biografischen und historischen Hintergrund: das seit 1815 dreigeteilte Polen und den Machtanspruch des zaristischen Russlands, der zu Unruhen und Aufständen führte. Auch Maries Familie war davon betroffen. Obwohl Marie Curie von 1891 bis zu ihrem Tod 1934 in Paris lebte, blieb ihr Engagement für ihr Heimatland ungebrochen.

Folge 3, "Frau, Mutter, Forscherin", erzählt um 23.35 Uhr vom Leben der Wissenschaftlerin, von ihren hellen, glücklichen sowie von ihren dunklen Phasen. Der Film blickt auf Marie Curie auch als emotionale Frau, auf ihre Liebe zu Pierre Curie und ihre Trauer über seinen Tod, auf die Beziehung zu ihren beiden Töchtern und auf die zu ihrem Kollegen und Liebhaber Paul Langevin. Es ist ein für die Zeit ungewöhnlich selbstbestimmtes, an Erfolgen reiches Leben, aber vielleicht nicht unbedingt ein glückliches.

Die letzte Folge "Im Einsatz für Frankreich" um 0.05 Uhr berichtet von Curies Engagement im Ersten Weltkrieg, durch Röntgenstrahlen Geschosse im Körper der Verwundeten zu lokalisieren. Nach dem Krieg arbeitete sie endlich im eigenen Radiuminstitut und wurde wegweisend für die onkologische Forschung. Die Radium-Faszination trieb bis in die 1930er-Jahre allerdings auch toxische Blüten, man gab es ins Badewasser und in die Zahncreme. Die Curies selbst schädigten sich durch ihre Arbeit extrem. Dennoch begründeten sie eine einmalige Forscherfamilie, die mit insgesamt fünf Nobelpreisen ausgezeichnet wurde.