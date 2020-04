100 Jahre Papst Johannes Paul II. ARD-alpha erinnert an den Jahrhundertpapst

Mehr als 26 Jahre leitete er die Weltkirche und prägte sie in einer Zeit tiefgreifender politischer Umbrüche: Johannes Paul II. gilt als Jahrhundertpapst. Und er faszinierte die Menschen. In seinem 100. Geburts- und 15. Todesjahr erinnert ARD-alpha mit zwei Dokumentationen an das inzwischen heiliggesprochene langjährige Oberhaupt der katholischen Kirche – am Samstag, 18. April 2020, ab 20.15 Uhr.

Mit dem Vorabend des Sonntags der göttlichen Barmherzigkeit, den die Kirche eine Woche nach Ostern feiert, hat ARD-alpha einen Termin für das Gedenken an Johannes Paul II. gewählt, der in einer besonderen Beziehung zu diesem Papst steht: Die von der polnischen Ordensfrau Faustyna Kowalska übermittelte Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit war Johannes Paul II. ein wichtiges Anliegen und gestaltete, wie er selbst sagte, das Bild seines Pontifikats mit. Im April 2000 – vor 20 Jahren – führte er den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit als Fest in der katholischen Kirche ein. Der Tod des Papstes im Jahr 2005 fiel auf den Vorabend dieses Festes.

Die Dokumentation "Das Jahr der drei Päpste" um 20.15 Uhr führt in das Jahr 1978 zurück, in dem wichtige Weichen für die Geschichte der katholischen Kirche gestellt wurden. Binnen weniger Wochen fanden damals zwei Papstwahlen statt: Auf Paul VI. folgte Johannes Paul I., der nach nur 33 Tagen im Amt starb. Schnell kursierten Verschwörungstheorien, zudem in diesem Jahr der Terror der "Roten Brigaden" Italien durch Anschläge und Entführungen erschütterte. Das Konklave zur Wahl des nächsten Papstes machte – zum ersten Mal seit mehr als 400 Jahren– einen Nicht-Italiener zum Papst: den Polen Karol Wojtyła, Johannes Paul II. Eigentlich ein Kompromisskandidat, sollte er einer der prägendsten Päpste der jüngeren Vergangenheit sowohl für die katholische Kirchengeschichte wie für die weltliche Geschichte werden. Die Dokumentation befragt Zeitzeugen und zeigt wertvolles Filmmaterial aus Archiven.

Die Dokumentation "Der Jahrhundertpapst – Johannes Paul II." berichtet um 21.00 Uhr von den Höhepunkten seines außergewöhnlichen Pontifikats und von persönlichen Begegnungen mit Karol Wojtyła. Johannes Paul II. war lange vor seiner Heiligsprechung für viele Gläubige genau das: ein Heiliger. Mehr als 26 Jahre dauerte sein Pontifikat. Er setzte sich auf der ganzen Welt für den Frieden ein, und kaum zu überschätzen ist sein Beitrag zum Ende des Sozialismus in seinem Heimatland Polen. Dieser Papst faszinierte die Menschen, aber er polarisierte auch mit seinen konservativen Überzeugungen in Glaubens- und Moralfragen.