Eine Stadt zwischen Hoffnung und Verzweiflung Stille Nacht in Bethlehem

Sophie von der Tann und Susanne Glass treffen Menschen, die in unterschiedlicher Form von der Krise betroffen sind. Sie berichten den Filmautorinnen von ihren Zukunftsängsten, aber auch vom Glauben an eine bessere Zukunft.



An keinem Ort wird die Weihnachtsgeschichte so lebendig wie im Waisenhaus der Heiligen Familie in Bethlehem. Dort kümmern sich Schwestern des Vinzentinerordens um Kinder, die sonst keiner haben will. Sie kämpfen dafür, dass die Kinder eine bessere Zukunft haben. An einem Ort, wo es kaum Möglichkeiten für Adoption gibt.