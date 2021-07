Programmschwerpunkt alpha-thema: Deutschland – geteilt, vereint?

Sie war das Symbol des Kalten Krieges schlechthin: Vor 60 Jahren zementierte die Berliner Mauer nicht nur die Teilung der Stadt, sondern auch die politische Spaltung Deutschlands, Europas und der Welt. Ihr Fall am 9. November 1989 ebnete den Weg zur deutschen Einheit. Wie haben die Menschen in Ost und West die Zeit der Teilung erlebt? Welche Bedeutung hat die Wiedervereinigung für sie? Und was ist 30 Jahre danach aus ihren Hoffnungen und Träumen geworden? Danach fragt "alpha-thema: Deutschland – geteilt, vereint?" vom 17. bis 23. Juli im Abendprogramm von ARD-alpha.

Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus sind darüber hinaus auch am 7. und 14. August Filme zur Geschichte der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze zu sehen.

Berlin, 13. August 1961: Dieser Tag bildet nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern auch im Gedächtnis vieler Menschen eine bleibende Zäsur. Eine Mauer prägt fortan das Leben in Berlin. Zwei Folgen aus der Doku-Reihe ʺMauerjahre – Leben im geteilten Berlinʺ zeigen am Samstag, 17. Juli ab 20.15 Uhr weltpolitische Ereignisse und den Alltag der Menschen in Ost und West von 1961 bis 1966. In der Dokumentation ʺWir Mauerkinderʺ am Mittwoch, 21. Juli um 23.15 Uhr erinnern sich Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an ihre Kindheit und Jugend beidseits der Mauer in den 60er-Jahren, an die Abkehr von Autoritätshörigkeit und den Aufbruch in eine neue Zeit.

Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes stehen im Mittelpunkt zweier Dokumentationen am Sonntag, 18. Juli um 20.15 Uhr und um 21.00 Uhr. Es sind tragische und abgründige Geschichten von wenig bekannten Todesfällen, die der bewegende Film ʺDie jüngsten Opfer der Mauerʺ erzählt: Mehr als 30 Kinder und Jugendliche kamen an der Berliner Sektorengrenze und an der deutsch-deutschen Grenze ums Leben. Die Dokumentation ʺDer erste Todesschussʺ spürt einem rätselhaften Drama nach. Im Oktober 1961 wurde der erste Mensch an der deutsch-deutschen Grenze erschossen: Kurt Lichtenstein, ein Journalist auf Reportage-Reise. Die Umstände seines Todes sind bis heute unklar. Die Dokumentation ʺDie Mauerʺ am Mittwoch, 21. Juli um 21.45 Uhr begibt sich aus der Perspektive eines fiktiven DDR-Grenzsoldaten auf die Suche nach der Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen System und Desertation.

Wie wirkte sich das politische System der DDR auf das Leben der Menschen aus? Und was führte zu seinem Zusammenbruch? Im ʺalpha-thema Gespräch: Bau auf – bau abʺ am Mittwoch, 21. Juli um 22.30 Uhr erinnern sich der Journalist und Bürgerrechtler Siegbert Schefke, bekannt durch seine den Westmedien zugespielten Filmaufnahmen von der Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989, und die Kinderbuchautorin Franziska Gehm an den Alltag in der DDR und den Weg von der friedlichen Revolution zum Mauerfall.

Am 3. Oktober 1990 ist Deutschland wiedervereint – nicht einmal ein Jahr nach dem Mauerfall. Die ʺKontroversʺ-Story ʺ47 Wochen – Vom Mauerfall zur Wiedervereinigungʺ am Dienstag, 20. Juli um 22.30 Uhr zeichnet diese dramatischen Monate nach, und geht mit Menschen, die die Wiedervereinigung mitgestaltet und miterlebt haben, auf eine spannende Zeitreise. ʺalpha-retro: Deutschland 1990ʺ am Samstag, 17. Juli ab 21.45 Uhr und am Freitag, 23. Juli ab 20.15 Uhr beschreibt die Stimmung im Zwickauer ʺTrabiʺ-Werk, den Alltag einer Familie in der Westberliner Trabantensiedlung Gropiusstadt und das Berliner Nachtleben in Ost und West im Jahr 1990.

Millionen Ostdeutsche fahren nach der Wende westwärts – auf der Suche nach Arbeit, neuen Perspektiven und Abenteuern. Jahre später kommen viele zurück – in eine Heimat, die sich verändert hat. Die fünfteilige Doku-Reihe ʺEinmal Westen und zurückʺ vom Montag, 19., bis Freitag 23. Juli täglich um 19.05 Uhr begleitet Rückkehrerinnen und Rückkehrer und erzählt ihre Geschichten. Die Dokumentation ʺWir Ostdeutsche – 30 Jahre im vereinten Landʺ am Montag, 19. Juli um 20.15 Uhr geht der ostdeutschen Seele auf den Grund: Was prägt die Menschen? Und wie sehen sie sich selbst? Mehrere Protagonisten erzählen von ihrem Leben im vereinten Deutschland, von ihren Erwartungen und Enttäuschungen, von ihren Hoffnungen und Chancen.

Einigkeit und Recht und Freiheit – die ersten Worte unserer Nationalhymne sind zugleich zentrale Werte, die mit unserem Land und unserer Demokratie fest verbunden sind. Die dreiteilige Doku-Reihe ʺUnser Deutschlandʺ erzählt am Montag, 19., Dienstag, 20. und Donnerstag, 22. Juli um 21.45 Uhr anhand historisch prägender Ereignisse der letzten 70 Jahre vom ständigen Ringen um Einigkeit, Recht und Freiheit in ganz Deutschland. Sind die Menschen im Osten Deutschlands wirklich demokratiefeindlicher, ausländerfeindlicher und jammern mehr als die im Westen? Bei einer Spurensuche im Osten Deutschlands hinterfragt ʺRESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!ʺ am Donnerstag, 22. Juli um 22.30 Uhr Klischees.

Auch im August widmet sich ARD-alpha an zwei Samstagabenden (7. und 14.8.) der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze. Muss die Geschichte des Mauerfalls neu geschrieben werden? Eine mögliche und nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf diese Frage gibt die sechsteilige fiktive Serie ʺSedwitzʺ am 7. und 14. August ab 20.15 Uhr mit Thorsten Merten, Stephan Zinner, Judith Richter u. a. Die Dokumentation ʺRaus aus der DDR! Fluchthelfergeschichtenʺ am 7. August um 21.45 Uhr erzählt die Geschichte von drei bayerischen Fluchthelfern. Der Film ʺGeheimnisvolle Orte: Die Bernauer Straßeʺ am 14. August um 21.45 Uhr stellt eine Berliner Straße vor, die als Trennlinie zwischen Ost und West zum Symbol der Teilung der Stadt wurde.

alpha-thema: Deutschland – geteilt, vereint? Samstag, 17. Juli 2021



20.15 Uhr: Mauerjahre – Leben im geteilten Berlin (1)

Die Jahre 1961, 1962, 1963

Doku-Reihe, RBB 2011

21.00 Uhr: Mauerjahre – Leben im geteilten Berlin (2)

Die Jahre 1964, 1965, 1966

Doku-Reihe, RBB 2011

21.45 Uhr: alpha-retro: Deutschland 1990 – Genosse Trabant (1990)

Deutsch-deutsche Beobachtungen

Dokumentation, NDR



22.30 Uhr: alpha-retro: Deutschland 1990 – Zuhause in der Gropiusstadt (1990)

Ein Familienporträt von Thomas Hartwig

Dokumentation, RBB



23.15 Uhr: alpha-retro: Deutschland 1990 – Berliner Nachtschwärmer – in Ost und West (1990)

Ein Spätprogramm von Jürgen Böttcher

Reportage, RBB



Sonntag, 18. Juli 2021



20.15 Uhr: Die jüngsten Opfer der Mauer

Dokumentation, RBB 2019



21.00 Uhr: Der erste Todesschuss

Ein rätselhaftes Drama an der deutsch-deutschen Grenze

Dokumentation, RBB 2011

Montag, 19. Juli 2021



19.05 Uhr: Einmal Westen und zurück (1/5)

Abgehauen und verliebt

Doku-Reihe, MDR 2020

20.15 Uhr: Wir Ostdeutsche

30 Jahre im vereinten Land

Dokumentation, RBB 2020



21.45 Uhr: Unser Deutschland (1/3)

Einigkeit

Doku-Reihe, MDR 2019

Dienstag, 20. Juli 2021



19.05 Uhr: Einmal Westen und zurück (2/5)

Durchgeboxt und angekommen

Doku-Reihe, MDR 2020

21.45 Uhr: Unser Deutschland (2/3)

Recht

Doku-Reihe, MDR 2019

22.30 Uhr: 47 Wochen – Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung

ʺKontrovers – Die Storyʺ

Dokumentation, 2020

Mittwoch, 21. Juli 2021



19.05 Uhr: Einmal Westen und zurück (3/5)

Dazugelernt und mitgebracht

Doku-Reihe, MDR 2020

21.45 Uhr: Die Mauer

Was geht mich das an?

Dokumentation, WDR 2016

22.30 Uhr: alpha-thema Gespräch: Bau auf – bau ab

Die Mauer und die jüngere deutsche Geschichte

Gespräch, 2021. Gäste u. a.: Siegbert Schefke, Fotoreporter, und Franziska Gehm, Kinderbuchautorin

Moderation: Birgit Kappel

23.15 Uhr: Mauerkinder

Die 60er Jahre in Berlin

Dokumentation, RBB 2018



Donnerstag, 22. Juli 2021



19.05 Uhr: Einmal Westen und zurück (4/5)

Ausgeflogen und geankert

Doku-Reihe, MDR 2020

21.45 Uhr: Unser Deutschland (3/3)

Freiheit

Doku-Reihe, MDR 2019

22.30 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Der Osten – mehr als nur ein Klischee?

Reportage, 2019

Freitag, 23. Juli 2021



19.05 Uhr: Einmal Westen und zurück (5/5)

Angepackt und durchgestartet

Doku-Reihe, MDR 2020

