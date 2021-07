Vor der Bundestagswahl Reportagereihe ʺDemokratie verstehenʺ in ARD-alpha

Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. In der Reportagereihe ʺDemokratie verstehenʺ erklärt Andrea Römmele, Professorin für Politische Kommunikation an der Hertie School of Governance in Berlin, fundiert, verständlich und unterhaltsam die Grundlagen der deutschen Demokratie. Sie taucht in den politischen Alltag in der Hauptstadt ein, besucht ʺSchaltzentralen der Machtʺ und spricht mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen darüber, wie das politische System in Deutschland funktioniert – vom 12. bis 26. August donnerstags um 19.30 Uhr in ARD-alpha.