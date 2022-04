Im Fernsehen und auf ardalpha.de Crossmedialer Themenschwerpunkt ʺArbeitsweltenʺ

Moderne Sklaverei ist fester Bestandteil globaler Wirtschaft. In der Dokumentation ʺArbeitssklaven - wer schuftet für unseren Wohlstand?ʺ am Dienstag, 26. April, um 21.00 Uhr trifft Autorin Birgit Borsutzky Menschen, die in Gemüseanbau, Textilindustrie oder Speditionsgewerbe unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten.

Das Wissenschaftsmagazin ʺW wie Wissen: Schöne neue Arbeitswelt!ʺ um 21.45 Uhr sucht nach Lösungen, wie wir zeitgemäß arbeiten könnten, im Einklang mit unserem Schlaf-Wach-Rhythmus, ohne zu viel Stress oder chronische Unterforderung.

Welcher Beruf hat Zukunft? Wie bekomme ich Familie und Arbeit unter einen Hut? Die Dokumentation ʺWie wollen wir arbeiten?ʺ am Mittwoch, 27. April, um 21.00 Uhr geht auf Job-Suche mit Menschen, die sich diese Fragen stellen.

Digitalisierung, Klimakrise, Pandemie und der Krieg in der Ukraine werden Weltwirtschaft und Arbeit nachhaltig beeinflussen. Über Zukunftsmodelle, Risiken und Hoffnungen in der Arbeitswelt spricht im ʺalpha-thema Gespräch: New Work – Neue Arbeitsweltenʺ um 21.45 Uhr Moderatorin Mirjam Kottmann mit ihren Gästen: Prof. Dr. Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, und Prof. Dr. Sebastian Manhart, Organisationspädagoge an der Münchener Universität der Bundeswehr.

Die Dokumentation ʺEin Job trotz Handicap?ʺ um 22.15 Uhr wirft einen kritischen Blick auf die Möglichkeiten von behinderten Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Der Übergang von Behindertenwerkstätten auf den Arbeitsmarkt wird staatlich gefördert, trotzdem hat ihn bisher kaum ein halbes Prozent der Betroffenen geschafft. Welchen Anteil an dem Problem haben die Werkstätten, welchen die Wirtschaft?

In der RESPEKT-Reportage ʺBedingungsloses Grundeinkommen – Großer Wurf oder Riesenbluff?ʺ um 23.00 Uhr macht sich Rainer Maria Jilg auf die Suche nach den Auswirkungen der Idee eines Grundeinkommens für die Gesellschaft und jeden Einzelnen.

In der Dokumentation ʺWir teilen alles! Mein Leben ist meine Arbeitʺ am Donnerstag, 28. April, um 21.00 Uhr machen Menschen keinen Unterschied zwischen Job und Privatleben.

Gesprächsgast in der ʺnachtlinie: Vom Mut zur Veränderungʺ um 21.45 Uhr ist die Managerin, Beraterin und Aufsichtsrätin Janina Kugel. Veränderungen begreift sie als Chancen. Welche Rolle spielen Flexibilität, Weiterbildung und Diversität in der Arbeitswelt von morgen? Was macht moderne Führungskräfte aus? Was bedeutet der Wandel für uns alle? Darüber spricht Andreas Bönte mit ihr.

Die Arbeit zahlreicher Menschen hat sich seit der Corona-Pandemie ins Zuhause verlagert. Tipps zum gesunden Arbeiten im Homeoffice gibt es auf ardalpha.de. Hier werden außerdem die besten Audios und Videos aus der gesamten ARD zum Thema gebündelt: Wie sieht das Büro der Zukunft aus, wird es auch nach dem Ende der Pandemie für viele zuhause sein? Was passiert, wenn die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben immer weiter verschwimmt? Welche Chancen bietet das Modell der Vier-Tage-Woche tatsächlich? Auf ardalpha.de werden formatübergreifend die verschiedensten Aspekte moderner Arbeitswelten diskutiert.

Außerdem:

Am Freitag, 29. April, ab 21.00 Uhr geht es bei ʺalpha-retro: Traumberufeʺ um Berufsbilder und -wünsche im Wandel der Zeit wie Feuerwehrmann, Lokführer oder Stewardess.