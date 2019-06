Campus Doku Die Zukunft der Landwirtschaft

Ob Roboterwelten, grundlegende Veränderungen im Arbeitsleben oder Fortschritte in der Konfliktforschung: Das Format "Campus Doku" auf dem "Campus"- Sendeplatz in ARD-alpha beleuchtet Zukunftsszenarien, die die Wissenschaft beschäftigen und die ein hohes Veränderungspotential für unsere Gesellschaft sowie besondere Bedeutung für unseren Alltag haben. In der Folge am Montag, 24. Juni 2019 um 22.15 Uhr geht es um die Zukunft der Landwirtschaft und die Chancen der Digitalisierung. Der Film von Katharina Heudorfer ist nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek abrufbar.

Fast die Hälfte Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt und die Erwartungen an die Landwirtschaft sind groß: den Boden nicht weiter mit schweren Maschinen verdichten, den Einsatz von Dünger und Insektiziden reduzieren, mehr biologische Schädlings- und Unkrautbekämpfung, sparsamer mit Wasser umgehen. Welche Chancen bietet hier die Digitalisierung, sind Roboter und Drohnen die neuen Erntehelfer?

Die Verlockungen sind groß: Roboter könnten eines Tages unermüdlich von Akku-Takt zu Akku-Takt auf dem Acker werkeln. Die kleinen Maschinen könnten digital gesteuert säen, jäten und Unkraut vernichten. Die Roboter sind so klein, dass das Thema Bodenverdichtung keine Rolle mehr spielt. Auch die Energie- und Ökobilanz ist deutlich besser als bei Großmaschinen. Können die Roboter künftig das leisten, wofür bisher große Traktoren gebraucht werden?

Das Roboter-Pendant in der Luft ist die Drohne, sie dient längst an vielen Stellen zur Ermittlung wichtiger Daten. Mit Spezialkameras ausgestattet, erstellt sie Wärmebilder und zeigt Wassermangel an, aber auch, wo Rehkitze vor Mähbalken gerettet werden müssen.

