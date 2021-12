Kollaps am Himmel Wie fliegen wir in der Zukunft?

Ob Roboterwelten, grundlegende Veränderungen im Arbeitsleben oder Fortschritte in der Konfliktforschung: Das neue Format "Campus Doku" auf dem "Campus"- Sendeplatz in ARD-alpha beleuchtet Zukunftsszenarien, die die Wissenschaft beschäftigen und die ein hohes Veränderungspotential für unsere Gesellschaft sowie besondere Bedeutung für unseren Alltag haben. In der Folge am Montag, 28. Januar 2019 um 22.15 Uhr geht es um das Fliegen der Zukunft. Der Film von Stefan Geier ist nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek abrufbar.

Weit über 100.000 Flüge starten inzwischen weltweit pro Tag. Über vier Milliarden Menschen wollen jedes Jahr befördert werden. Bald wird sich die Zahl verdoppeln, so die Prognosen. Welche Konzepte gibt es in der Luftfahrt, diese Menschenmassen auch in Zukunft zu transportieren?

Flugzeuge bringen uns heute schnell und erstaunlich günstig in jeden Winkel der Welt. Aber in Zukunft wird sich das Fliegen dramatisch verändern. Denn immer mehr Menschen wollen fliegen. Zugleich steigen unsere Ansprüche. Die einen wollen direkt vor der Haustür starten, die anderen wollen in nur einer Stunde von Deutschland nach Kalifornien. Gleichzeitig soll das Futter für die Flugzeugturbinen aus klimafreundlichen, nachwachsenden Rohstoffen stammen – kein Dreck mehr aus Erdöl. Für all diese Wünsche haben Wissenschaftler Ideen: fliegende Taxis, Flugzeuge, die eher an Raumschiffe erinnern, und Algen als Kerosinlieferanten der Zukunft.

Aber welche dieser Visionen sind realistisch und wie schnell lassen sie sich umsetzen? "Campus Doku“ zeigt, wie weit Ingenieure mit ihren Ideen und Konzepten für das “Fliegen der Zukunft“ schon sind. Noch stecken viele Visionen in den Labors und Werkstätten der Ingenieure. Dort sind manche dieser Pläne aber bereits verwirklicht. Vor welchen Herausforderungen stehen die Forscher? Wo sind die Grenzen? Und wie sicher und umweltverträglich kann eine solche neue Generation von Flugzeugen überhaupt sein?

Neues Format "Campus Doku" in ARD-alpha

Die halbstündigen Sendungen der neuen, innovativen Reihe "Campus Doku" auf dem Sendeplatz "Campus" in ARD-alpha greifen unter dem Motto "Ein Blick in die Zukunft" Themen auf, die verstärkt unser Leben prägen und verändern. Die Dokus geben dabei Einblicke in komplexe Zukunftsfelder, deren Themen uns schon heute emotional ansprechen und für die die Wissenschaft Lösungen sucht.