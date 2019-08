Der Avantgarde-Musiker Fred Frith Kultfilm in ARD-alpha und neues Hörspiel

Dieser Film hat Musikgeschichte geschrieben: "Step Across the Border" begeisterte 1990 eine ganze Generation für die Improvisationen des englischen Gitarristen Fred Frith. ARD-alpha sendet die mitreißende Klangreise am Sonntag, 24. Februar, um 21.55 Uhr. Bereits am Freitag, 22. Februar, ist in "hör!spiel!art.mix" um 21.05 Uhr in Bayern 2 die Neukomposition "Cut Up the Border" zu hören. Sie basiert auf unveröffentlichten Teilen des Tonmaterials, aus dem der Film "Step Across the Border" entstanden ist.

Seit den 1980er Jahren gilt Fred Frith als stilprägende Figur der internationalen Improvisationsmusik. Zwei Jahre lang begleiteten die Filmemacher Nicolas Humbert und Werner Penzel den Musiker sowie Wegbegleiter wie Tom Cora, John Zorn und Iva Bittòva durch die Welt, filmten bei Konzerten, Proben, in Hotelzimmern und unter freiem Himmel. Dabei improvisierten die Filmemacher genauso virtuos wie die gezeigten Musiker.

Frith gibt sich nicht immer mit herkömmlicher Klangerzeugung zufrieden und bezieht auch alltägliche Gebrauchsgestände in sein Instrumentarium ein. Seine Tischgitarre wird mit Bürsten, ungekochten Nudeln unterschiedlichster Formen, Reis u. ä. traktiert, Signaltöne eines Elektro-Weckers geben den Rhythmus vor, Eimer, Gläser und Blechdeckel dienen als Schlagzeugersatz. Das Ergebnis ist ein gelungener Versuch, den Improvisationscharakter der Musik von Fred Frith in Bilder umzusetzen. In Schwarzweiß schildern die Regisseure die bunte Vielfalt des Ausnahme-Musikers.

Die Originaltonaufnahmen für den Film, 100 Tonbänder, lagerten jahrelang auf Magnetbändern in einer Blechkiste. 33 Stunden Tonmaterial, im Film waren schließlich nur 90 Minuten davon. Der Rest schlummerte weiter in der Blechkiste: unveröffentlichte Klangspuren, Schichtungen aus Klängen, Originaltonaufnahmen aus den nächtlichen New Yorker Straßen, aus den Spielhallen in Shibuja, von den Möwen aus Yorkshire, Lebensgeschichten, verwehte Spuren.

Nicolas Humbert, der Autor und Regisseur des Films "Step across the Border", hat daraus mit dem Marseiller Tonkünstler Marc Parisotto die neue Komposition "Cut Up the Border" realisiert, die Bayern 2 am Freitag, 22. Februar 2019, 21.05 Uhr sendet. Für sie ist auch Fred Frith noch einmal ins Studio gekommen, um im Abstand von 30 Jahren auf neue Weise mit diesem Material und seiner elektrischen Gitarre zu spielen.