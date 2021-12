Berliner Geschichte und Geschichten ʺBabylon Berlinʺ und begleitende Dokus

Berlin, 1929. eine Metropole in Aufruhr, eine zerrissene Stadt. Alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser pulsierenden Atmosphäre spielt die mehrfach preisgekrönte Serie ʺBabylon Berlinʺ nach Volker Kutschers Roman ʺDer nasse Fischʺ. Ein junger Kommissar aus Köln soll darin einen scheinbar simplen Fall lösen. Die Ermittlungen werden zum Tanz auf dem Vulkan. ARD alpha zeigt im Weihnachtsprogramm Kommissar Raths ersten Fall. Begleitet werden die 16 Filme von sechs Dokumentationen. Diese geben u. a. einen Einblick in das Berlin der 1920er Jahre, spüren dem ersten Mordkommissar der Welt sowie Berliner Meisterdieben nach und stellen geheimnisvolle Orte in der Hauptstadt vor.