Die Diagnose ist eindeutig: Es gibt einen Klimawandel, und er ist durch die Menschen verursacht. Dass das auch hier in Mitteleuropa gilt, macht der Arzt Dr. Martin Herrmann, Initiator und Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V., in "alpha-thema Gespräch: For Future – Aktiv gegen den Klimawandel" am 28. Oktober, um 21.00 Uhr deutlich: Der Klimawandel sei die größte Bedrohung für die Gesundheit in unserem Jahrhundert, aber er beinhalte gleichzeitig "die größte Möglichkeit" – wenn wir unser Verhalten ändern. 40 Milliarden Tonnen CO2 jagen wir weltweit im Jahr in die Atmosphäre. Deshalb braucht das Klima dringend bewusst handelnde Bürger, die auch die Entscheider in Politik und Wirtschaft drängen: "Nerven Sie Ihre Abgeordneten auf allen Ebenen", empfiehlt der Wissenschaftsjournalist Christopher Schrader. Die Kinder und Jugendlichen sind bereit, meint die Umweltpädagogin Anna-Katharina Klauer. Die Gästerunde mit der Moderatorin Birgit Kappel ist sich einig, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht schmerzfrei möglich sind, aber sie hat Ideen, wie der Klimaschutz anzugehen ist.

In weiteren Sendungen – sieben Dokumentationen und einem Gespräch – beleuchtet ARD-alpha den Klimawandel unter dem Aspekt, wie sich die Menschen und die Politik dazu verhalten: Wer kann, wer muss was leisten, und wie schwierig ist das? Vom Protest der Schüler über die Sanierung eines Flusses, Experimente mit Baumarten für einen klimafesten Wald oder eine Familie, die ihren CO2-Abdruck minimieren möchte – die Filme zeigen Beispiele des dringend nötigen Umweltengagements. Graeme Maxton, der ehemalige Generalsekretär des Club of Rome, benennt deutlich die Herausforderung: "Wir müssen radikal neu definieren, was wir unter Freiheit, Wettbewerb und Fortschritt verstehen."

alpha-thema: Das Klima und Wir – Die Sendungen im Einzelnen

Montag, 28. Oktober 2019:



20.15 Uhr: Extreme – das neue Normal? Klimawandel in Bayern

Dokumentation, 2019

21.00 Uhr: alpha-thema Gespräch: For Future – Aktiv gegen den Klimawandel

Gespräch, 2019

mit Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit; Anna-Katharina Klauer, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, und Christopher Schrader, Wissenschaftsjournalist

Moderation: Birgit KappelBR Mediathek: nach Ausstrahlung fünf Jahre

21.30 Uhr: Die Zukunft des Waldes

Dokumentation, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung unbegrenzt

Dienstag, 29. Oktober 2019:

21.00 Uhr: Die Spree in Gefahr

Wie Raubbau und Klimawandel einen Fluss verändern

Dokumentation, RBB 2019

21.45 Uhr: Schwänzen fürs Klima

Der neue Jugendprotest – "Ein hessenreporter“

Dokumentation, HR 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung sieben Tage

Mittwoch, 30. Oktober 2019:

21.00 Uhr: Nachhaltigkeit an der Schwäbischen Alb

"Landleben 4.0"

Dokumentation, SWR 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung sieben Tage

21.45 Uhr: Klimafreundlich leben – Ein Familienexperiment

"Ein hessenreporter"

Dokumentation, HR 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung sieben Tage

Donnerstag, 31. Oktober 2019:

21.00 Uhr: Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen

Dokumentation, ORF 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung sieben Tage

21.45 Uhr: nacht:sicht

Vom Gleichgewicht der Welt

Gespräch, 2018

mit Graeme Maxton, Generalsekretär des Club of Rome 2014-2018

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung zwölf Monate