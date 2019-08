Dichter Rauch und verheerende Feuer am Amazonas, schwarzer Regen in São Paulo: Die Regenwälder Brasiliens und seiner Nachbarländer stehen in Flammen. "alpha-thema spezial: Amazonas" informiert über die aktuelle Lage in den Wäldern am Amazonas und stellt einen der reichsten Lebensräume der Erde sowohl in seiner Schönheit als auch in seiner Bedrohung durch den Menschen vor – am 3. September 2019 ab 20.15 Uhr in ARD-alpha.

Mehr als 80.000 Brände zerstören die grüne Lunge der Erde – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Auch auf Satellitenbildern aus dem Weltall sind die Feuer zu sehen. Politiker, Umweltexperten und Bürger in aller Welt sind alarmiert. Was bedeutet dieses Inferno für Menschen, Tiere und Pflanzen im Amazonas-Gebiet? Welche Rolle spielen Politik und Wirtschaft dabei? Wie lassen sich Brände von so gigantischem Ausmaß bekämpfen? Und welche Folgen haben sie für das globale Klima?

Abholzungen, Brandrodungen und Klimawandel haben dem Ökosystem am Amazonas stark zugesetzt. In der Trockenzeit sind die Regenwälder Südamerikas besonders gefährdet. Hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro mit seiner großgrundbesitzerfreundlichen Politik das Inferno im Amazonas-Gebiet indirekt befördert? Lange hat er das Ausmaß der Katastrophe heruntergespielt und sich jede Einmischung der internationalen Politik verbeten. Doch die Brände in Südamerika sind ein globales Problem. Das zeigen die ARD-Korrespondenten Xenia Böttcher, Matthias Ebert und Marie-Kristin Boese in ihrer "Weltspiegel-extra"-Reportage "Inferno im Regenwald" um 20.15 Uhr.

Der Amazonas-Regenwald ist ein Wunderwerk der Natur mit einer Artenvielfalt, die weltweit ihresgleichen sucht. Heute jedoch ist dieses Paradies mehr denn je gefährdet. Schuld daran ist vor allem die Gier der Menschen, die die Wälder als Wirtschaftsressource ausbeuten. Die dreiteilige Dokumentation "Mythos Amazonas" von Christian Baumeister zeigt ab 20.30 Uhr den Kampf um die Rettung des Regenwaldes. In ästhetischen wie dramatischen Bildern werden Natur und Zerstörung gegenübergestellt. Der zweite Teil spürt um 21.15 Uhr dem Netzwerk aus komplexen Beziehungen, Symbiosen und Wechselwirkungen nach, das den Regenwald am Leben erhält und zugleich so verwundbar macht. Zu sehen ist unter anderem, wie Kommunikation in dem grünen Universum funktioniert und welche Rolle Farben dabei spielen. Der Film um 22.00 Uhr beschreibt schließlich in faszinierenden Bildern, wie es im Laufe von Jahrmillionen zu der enormen Vielfalt der Arten im Amazonas-Gebiet kommen konnte und wie die Angst vor der "Grünen Hölle" der Bewunderung für einen einzigartigen Lebensraum gewichen ist.