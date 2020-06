Dokus und Experten-Talk alpha-thema: Wasserextreme

Hochwasser und Dürren, Stürme, reißende Flüsse – die Phänomene des Klimawandels sind Alltag geworden auf unserem Planeten, und sie treffen die Menschen sehr unterschiedlich. ARD-alpha zeigt mit "alpha-thema: Wasserextreme" am Mittwoch, 24. Juni 2020 ab 20.15 Uhr, was der Klimawandel konkret bedeutet – für Bangladesch, wo schon jetzt die Wassermassen jedes Jahr im Monsun Häuser fortspülen, und für eine Region in Franken, die gegen die Trockenheit ankämpft. Im "alpha-thema Gespräch: Wasserextreme – Zwischen Dürre und Flut" diskutieren Experten über Anpassungsmöglichkeiten und ihre Grenzen.

Die Dokumentation "Vor uns die Sintflut" um 20.15 Uhr führt vielleicht in die Zukunft der Erde, die in Bangladesch bereits Gegenwart ist. Menschen bauen zum vierten Mal ihr Haus ab, um es dort zu errichten, wo sie hoffen, beim nächsten Monsun nicht erneut den immer mächtigeren Wassermassen der Flüsse weichen zu müssen. Zu viele verfügen nicht über die Mittel, um erneut Land zu erwerben. Die Not treibt sie in die Slums der 20-Millionen-Metropole Dhaka. Welche Ursachen das hat und was das für die Zukunft Bangladeschs bedeutet, macht der Film eindrucksvoll deutlich. Er lässt auch die Bengalen – Bauern, Wissenschaftler, Textilarbeiter – selbst zu Wort kommen.

Das "alpha-thema Gespräch: Wasserextreme – Zwischen Dürre und Flut" um 21.00 Uhr macht klar: Die Ursachen der Wasserextreme sind innerhalb der Wissenschaft unumstritten. Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es, vom Städtebau bis zur Gesundheitspolitik, und wo liegen ihre Grenzen? Extremwasserstände kamen in Küstenstädten bisher einmal in 100 Jahren vor. Was würde es bedeuten, wenn sie in 20, 30 Jahren vielleicht jährlich zu erwarten sind? Neben dem Appell an die Politik richten die Gäste der Sendung, Professor Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Umweltmedizinerin an der TU München, und Professor Dr. Matthias Garschagen, Anthropogeograph an der LMU München, ein dringendes Plädoyer an das individuelle Verhalten. Die Sendung moderiert Birgit Kappel.

In Bayern gibt es eine Region extremer Trockenheit, vergleichbar mit Nordjordanien: die "Fränkische Trockenplatte" in Unterfranken. Dabei steht im Freistaat grundsätzlich genügend Wasser zur Verfügung. Die Dokumentation "Alles hängt vom Wasser ab" um 21.30 Uhr zeigt: Die Investitionen, um in Franken die fehlende Grundwasserneubildung durch Fernwasser auszugleichen, sind enorm hoch. Was tun, wenn es weiter, wie nun schon seit mehr als 15 Jahren, keine Nassjahre mehr gibt, in denen sich neues Grundwasser bilden kann? Können geklärte Abwässer für die Feldbewässerung genutzt werden? 125 Liter sauberes Wasser verbraucht jeder Bayer im Schnitt pro Tag. Diese sind mit insgesamt knapp 25 Cent unterbewertet, ökonomisch, und erst recht ökologisch.