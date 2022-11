Zur Weltklimakonferenz in Ägypten alpha-thema: Wasser

Der Klimawandel gefährdet den Wasserhaushalt weltweit – mit schwerwiegenden Folgen auch hierzulande. Wie lange werden die Wasservorräte noch reichen? Welche Auswirkungen hat es, wenn das kostbare Nass knapp wird? Und was ist zu tun, damit sich die Situation nicht weiter verschlimmert? Anlässlich der Weltklimakonferenz in Ägypten im November setzt sich ʺalpha-thema: Wasserʺ mit Fragen wie diesen auseinander – von 14. bis 16. November 2022, jeweils ab 21.00 Uhr in ARD alpha und in der ARD Mediathek. Auf ardalpha.de gibt es Hintergründe zur Ressource Wasser und Tipps zum Wassersparen.