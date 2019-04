alpha-thema: Warum Angst haben?

Angst ist ein Gefühl, das das Menschenleben begleitet, das zu Höchstleistungen antreibt oder absolute Lähmung bewirken kann. "alpha-thema" fragt: "Warum Angst haben?" Drei Dokumentationen und ein Diskussionsabend in der Katholischen Akademie Bayern betrachten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln – am Montag, den 15. April 2019, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha. Nach Ausstrahlung stehen die Sendungen in der BR Mediathek zur Verfügung.

Das Thema Angst weist paradoxe Züge auf. Denn nur dann, wenn wir zu unserer Angst stehen und diese ernst nehmen – wenn wir also "keine Angst vor unserer Angst" haben –, können wir uns zu einer Haltung entschließen, die Hoffnung und Zuversicht in sich birgt. Allerdings, so meint die renommierte Zürcher Psychotherapeutin Prof. Dr. Verena Kast: "Sich zur Hoffnung zu entschließen, ist eine Arbeit und bedeutet Anstrengung." Höchste Zeit also, der Angst endlich in die Augen zu schauen und den Anfang damit zu machen. "Warum Angst haben?" – dieser Frage stellen sich um 20.30 Uhr in einer von Andreas Bönte moderierten Diskussion in der Katholischen Akademie Bayern Prof. Dr. Verena Kast und Prof. Dr. Axel Hutter, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und approbierter Arzt.

Ergänzt wird diese Diskussion durch drei Filme: Der Beitrag "Keine Angst vor der Angst" aus der Doku-Reihe "Gefühlswelten" untersucht um 20.15 Uhr eine der vielfältigsten Emotionen des Menschen. Sie schränkt uns ein, sie kann aber auch schützen und sie kann sogar Vergnügen bereiten. Der Krimi oder die Horrorstory etwa leben davon. Die Angst ist eine wichtige Verbündete im Leben, aber bestimmend sollte sie nicht sein. In der Animationsreihe "Wenn ich Angst habe" berichten fünf Kinder um 21.15 Uhr von ihren psychischen Problemen und davon, wie sie diese überwinden. Unter dem Titel "Die Angst vor der Katastrophe – Medizin im Krisenfall" fragt das Gesundheitsmagazin "treffpunkt. medizin" um 21.35 Uhr nach, was die Städte London und Berlin aus den dort verübten Terroranschlägen gelernt haben und wie Wien für eine solche Situation gerüstet ist. Wie gut trifft die Politik Vorsorge für solche Szenarien? Auch darüber berichtet "treffpunkt medizin".