Wohlfühlraum, Wettermacher und Ware alpha-thema: Wald

Der Wald bietet Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und wird vom Menschen wirtschaftlich genutzt. Vor wenigen Jahrzehnten war er in den meisten Ländern Europas gesund, doch jetzt ist er in Gefahr. Welche Bedeutung hat der Wald? Wie steht es um ihn? Und wie sieht seine Zukunft aus? ʺ: alpha-thema: Waldʺ – am Mittwoch, 8. Juni, um 21 Uhr in ARD alpha. ardalpha.de und ʺWissen vor acht – Erdeʺ im Ersten (19.45 Uhr) zeigen, wie der Wald unter den veränderten Umweltbedingungen leidet, wie er zukunftsfähig wird – und wie Bäume unser Leben in der Stadt und das Klima weltweit beeinflussen.

Der Wald ist für Viele ein Erholungsort. Doch er liefert auch Rohstoffe für eine gewaltige Industrie, und nun ist Holz auch noch Hoffnungsträger für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Können die Wälder das überhaupt leisten? Obendrein ist der Wald selbst in Gefahr: durch Trockenheit, Hitze, Stürme, Käfer oder Monokulturen. Zur Rettung des Waldes fordern einige Forschende, ihn komplett in Ruhe zu lassen und die wirtschaftliche Nutzung zu reduzieren. Wie lassen sich wirtschaftliche und ökologische Interessen vereinbaren? Die Dokumentation ʺWare Wald – Die Schattenseiten des Holz-Boomsʺ um 21.00 Uhr zeigt, wie Waldbesitzer, Förster und eine Wissenschaftlerin in den durch einen Waldbrand im Hitzesommer 2018 schwer geschädigten Wäldern um das brandenburgische Treuenbrietzen um die richtige Zukunftsstrategie ringen.

Der Wald liefert den Menschen nicht nur Baustoffe und Nahrung. Er reinigt Luft und Wasser, bietet Schutz und spendet Trost. Was der Wald darüber hinaus noch alles kann und was der Mensch tun muss, damit es dem Wald gut geht, darüber spricht Eva Lell im ʺalpha-thema Gespräch: Der Wald – Von Fakten und vom Zauberʺ um 21.45 Uhr mit ihren Gästen: Dr. Anika Gaggermeier ist Forstwissenschaftlerin an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Sie forscht nicht nur darüber, wie Förster den Wald gesund erhalten können, sondern auch darüber, was der Wald für die Gesundheit der Menschen bedeutet.

Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer der BUND Naturschutz Kreisgruppe München, ist ebenfalls Forstwissenschaftler. Auch als aktiver Umweltschützer hält er die nachhaltige Nutzung des Waldes für unabdingbar, sowohl als Energiequelle und Baustofflieferant als auch zur Freizeitgestaltung.

Wälder sind bedroht vom Klimawandel, werden rücksichtslos ausgebeutet von der Industrie, aber auch von Kriminellen. Der Film ʺDie Waldretterʺ um 22.15 Uhr begleitet Förster und Aktivisten, die sich auf unterschiedliche Weise für die Erhaltung des Waldes und für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft einsetzen – im Lübecker Stadtforst, in Lappland, im Zentralmassiv in Frankreich und in den Karpaten in Rumänien.

