Das Corona-Virus hat nun auch Deutschland erreicht. Viele Menschen sind in Sorge. Gesundheitsexperten warnen vor Panikmache, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft zu "wachsamer Gelassenheit" auf. Wie gefährlich ist das neuartige Virus wirklich? Was ist zu beachten? Wie gut sind die deutschen Behörden auf Erkrankungen mit dem Corona-Virus vorbereitet? Und welche Schutzmaßnahmen gibt es? ARD-alpha informiert mit einem "alpha-thema: Viruserkrankungen" am Montag, 3. Februar, ab 20.15 Uhr.

Megastädte, Klimawechsel und Tourismus begünstigen die Ausbreitung bekannter und unbekannter Krankheiten. Wie kommt es, dass Viren, die bisher nur Tiere infiziert haben, auf den Menschen überspringen und sich weltweit verbreiten?

Der Dokumentarfilm "Viren – die unsichtbaren Feinde" um 20.15 Uhr schildert am Beispiel von drei Fallstudien zu Ebola-, Grippe- und Zika-Erkrankungen, wie und warum sich einzelne Ausbrüche von Infektionen zu Epidemien rund um den Globus entwickeln. Bei ihrer weltweiten Recherche trifft Janet Tobias, New Yorker Filmemacherin, Ärzte und Wissenschaftler, die wie Detektive arbeiten. Sie zeigt, wie die weltweite Ungleichheit Epidemien fördert und was getan werden muss, um die Menschheit gegen das wachsende Risiko von Pandemien zu schützen.

In "alpha-thema Gespräch: Corona-Virus – Droht eine Pandemie?" um 21.45 Uhr spricht Moderatorin Birgit Kappel aus Anlass der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus mit Prof. Dr. med. Johannes Bogner, dem Leiter der Sektion Klinische Infektiologie am Klinikum der Universität München, über die aktuelle Situation in Deutschland und die möglichen Gefahren, die von dem neuartigen Erreger für die Bevölkerung ausgehen: Wie sind die Risiken für eine Ansteckung einzuschätzen? Was passiert bei Verdachtsfällen? Welche Schutzmaßnahmen und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und wo können besorgte Bürgerinnen und Bürger Rat und Hilfe finden?

Das Gespräch ist Web first ab sofort in der BR Mediathek zu sehen.