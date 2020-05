alpha-thema Verschwörungstheorien

Fake News und Verschwörungstheorien haben in Zeiten der Corona-Pandemie vor allem in den sozialen Medien Hochkonjunktur und verunsichern viele Menschen. Ist das Corona-Virus eine chinesische Biowaffe? Haben Bill und Melinda Gates die Weltgesundheitsorganisation gekauft, um die Anti-Corona-Maßnahmen zu steuern und so die Welt zu beherrschen? Oder ist die Epidemie eine Erfindung der Pharma-Lobby? Was ist dran an Behauptungen wie diesen? Wie entlarvt man Falschmeldungen? Wem kann man glauben? ARD-alpha informiert – mit "alpha-thema: Verschwörungstheorien" am Mittwoch, 20. Mai, ab 20.15 Uhr.