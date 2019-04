alpha-thema Haut

Die Haut stellt Sensoren für Temperatur- und Schmerzempfindungen bereit, ihre Berührung kann Glücksgefühle hervorrufen und für Babys ist der Hautkontakt sogar überlebenswichtig. Akute Emotionen in unserem Inneren, etwa Wut oder Erschrecken, machen sich auf der Haut bemerkbar.

Im "alpha-thema Gespräch: Unsere Haut – robust und sensibel“ um 21.00 Uhr korrigiert die Dermatologin Dr. Yael Adler die Vorstellung, man könnte mit Reinigungs- und Pflegeprodukten seiner Haut etwas Gutes tun. Eher sei das Gegenteil der Fall: Die für die Immunfunktion wichtigen Bakterien auf der Haut werden mit Duschcremes weggespült oder durch Peelings weggerubbelt. Der Mensch fühlt sich wohl in seiner Haut, wenn er sie nicht spürt, wenn sie nicht juckt, nicht brennt, nirgendwo schmerzt. Wie für die Gesundheit überhaupt spielen auch für eine gesunde Haut Ernährung, Bewegung und das Vermeiden von Stress eine wesentliche Rolle. "alpha-thema Gespräch“ thematisiert darüber hinaus Therapiemaßnahmen, die einer kranken Haut zur Gesundung verhelfen.

Zwei Filme umrahmen das Gespräch: Das Wissenschaftsmagazin "Quarks & Caspers: Unsere Haut – Alles, was ihr wissen wollt“ beantwortet ab 20.15 Uhr Zuschauerfragen rund um das größte Organ des Menschen (Erstausstrahlung 2016). Wie wichtig ihre Haut den Menschen ist, zeigt sich daran, dass in Deutschland fast drei Milliarden Euro im Jahr für Hautpflegeprodukte ausgegeben werden. Bis in welche Hautschichten dringen diese Mittel? Was macht ein Sonnenbrand mit der DNA der Hautzellen? Das Erröten, der Angstschweiß – welche Zusammenhänge wirken zwischen Psyche und Haut?

Sonne auf der Haut spüren – für viele Menschen bedeutet das das Wohlgefühl schlechthin. Für die Haut selbst ist das aber schnell der pure Stress. „Treffpunkt Medizin – Unsere Haut: Die Schattenseiten des Sonnenlichts“ erklärt, woraus das komplexe System "Haut" besteht, wieviel Belastung man ihm zumuten darf und wie der Mensch es schützen kann. Ein Überblick über die häufigsten Krankheitsbilder, sowohl unter dermatologischen wie unter psychosomatischen Gesichtspunkten, nennt Möglichkeiten der Diagnose, der Prävention und Therapie: in ARD-alpha um 21.30 Uhr.