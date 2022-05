Zum Start der Reisesaison alpha-thema: Tourismus und Umwelt

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie boomt der Tourismus wieder. Doch die globale Reiselust schädigt die Umwelt und beschleunigt den Klimawandel. Auch Overtourism – ein Zuviel an Tourismus an beliebten Urlaubszielen – ist zu einer Herausforderung geworden. Welche ökologischen und soziokulturellen Auswirkungen hat der weltweite Reiseboom? Wie hat die Corona-Krise das Reisen verändert? Und wie sieht der Tourismus der Zukunft aus? Zum Beginn der Reisesaison zeigt ʺalpha-thema: Tourismus und Umweltʺ Licht- und Schattenseiten des Reisens – vom 24. bis zum 26. Mai jeweils ab 21.00 Uhr in ARD alpha.

Radreisen werden immer beliebter. Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland verbringen ihren Urlaub auf dem Drahtesel. Was muss man bei der Planung einer solchen Reise alles beachten? Welche Ausstattung braucht man? Und was kostet der Spaß? Das testet Moderator Johannes Zenglein in der Dokumentation ʺWas kostet eine Radreise?ʺ am Dienstag, 24. Mai um 21.00 Uhr bei einer viertägigen Tour auf dem Donauradweg, einem der beliebtesten Radwege Europas.

Wie kann der Spagat zwischen Naturschutz und steigenden Touristenzahlen an der Ostsee gelingen? Die Dokumentation ʺAnsturm aufs Naturparadiesʺ um 21.45 Uhr gibt Einblick in den Tourismus auf der Halbinsel Holnis. Das Naturparadies nahe der dänischen Grenze ist zur Ferienzeit ein beliebtes Urlaubsziel – gerade während der Corona-Pandemie, in der viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Das bringt aber auch Probleme mit sich, denn fast 400 Hektar der Halbinsel stehen unter Naturschutz. Mehr als sieben Millionen Touristen – 97 Prozent davon Deutsche – sind 2020 an die Ostsee gereist.

Der Film ʺVoll, voller, Ostsee – Das überrannte Naturparadiesʺ am Mittwoch, 25. Mai um 21.00 Uhr begleitet die Vorbereitungen auf den zweiten Corona-Sommer 2021: Digitale Strandampeln, Warnschilder mit Hygieneregeln, Zählsysteme oder gesperrte Zufahrtsstraßen sollen Massenaufläufe an den Stränden vermeiden helfen. Die Ranger im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen verzweifeln an den Menschenmassen. Wie lange kann das Natur- und Urlaubsparadies Ostsee dieser Entwicklung noch standhalten?

Kitzbühel bleibt ein Versuchslabor des modernen Wintertourismus: Hier zeigt eine von Klimawandel und Corona-Ausfällen gebeutelte Branche, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Die Natur wird zum Rohstoff teilweise gigantischer Bauvorhaben, die auf Fun und Inszenierung setzen und die Bergwelt noch attraktiver machen sollen. Die Dokumentation ʺKitzbühel – Der Alpen-Wahnsinn: Tourismus um jeden Preis?ʺ um 21.45 Uhr zeigt, was der aktuelle Trend für die Natur und für die Einheimischen bedeutet.

Die Corona-Pandemie hat kaum eine Region in Europa wirtschaftlich so hart getroffen wie die Kanarischen Inseln, wo fast jeder vom zuletzt so krisengeplagten Fremdenverkehr lebt. Aber auch vor der Krise ging es vielen Menschen auf den Kanaren nicht gut. Nach Jahrzehnten des Massentourismus stellen sich Fragen nach Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit umso lauter. Die Dokumentation ʺDie Kanaren der Zukunftʺ um 22.30 Uhr stellt neue Tourismuspläne für die Inseln vor.

Warum ins Flugzeug steigen, wenn das Urlaubsparadies vor der Haustür liegt? Nur eine gute Autostunde von den Ballungszentren des Rheinlands entfernt, lockt die Eifel mit unberührter Natur, einem funkelnden Sternenhimmel und Nordrhein-Westfalens einzigem Nationalpark. Der lange Lockdown und die unsichere Reisesituation haben die Besucherzahlen hier in die Höhe schießen lassen. Der Film ʺEifel statt Malle? – Tourismus vor der Haustürʺ am Donnerstag, 26. Mai um 21.00 Uhr zeigt, wie sich diese Entwicklung auf die Region auswirkt.

Wie werden wir in Zukunft reisen? Der Film ʺFernweh nach Italien – Anders reisen nach der Pandemieʺ um 21.45 Uhr begleitet die Reise-Unternehmerin Nicola Bramigk bei ihrer ersten Erkundungsfahrt nach dem Lockdown, einem 2.300 Kilometer langen Roadtrip von Berlin nach Apulien, bei dem sie neue Orte kennenlernt und sich mit Einheimischen über Ideen für einen anderen Tourismus nach der Pandemie austauscht.