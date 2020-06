Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hielt man die Tiefsee für unbelebt. Die Entdeckung von oft kilometerlangen Kaltwasser-Korallenriffen revolutionierte die Meeresforschung. Auch andere, oft bizarre Lebewesen haben in den dunklen Tiefen der Ozeane ihre Heimat gefunden. Heute geht es bei der Erforschung der Tiefsee nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es werden dort auch begehrte Rohstoffe gesucht. Was bedeutet das für die bisher unberührte Unterwasserwelt? "alpha-thema: Tiefsee" am Mittwoch, 10. Juni 2020 ab 20.15 Uhr, in ARD-alpha.

In der Dokumentation "Unbekannte Paradiese – Im Reich der Kaltwasserriffe" um 20.15 Uhr taucht ein Filmteam in eine fremde, unwirtliche Welt, zu den Kaltwasser-Korallen. Lange blieben sie den Menschen verborgen, denn die Tiefen der Ozeane sind nur mit aufwändiger Technik erreichbar. Heute gilt die Tiefsee in der Wissenschaft als wichtiger Bestandteil des marinen Ökosystems.

Im Sommer 1898 brach der Ozeandampfer "Valdivia" von Hamburg aus zu einer Forschungsreise auf. Die Dokumentation "Die Reise der Valdivia – die erste deutsche Tiefsee-Expedition" um 21.00 Uhr lässt den Forschungsalltag auf dem Schiff vor 120 Jahren lebendig werden. Neun Monate war die Mannschaft unterwegs, bei eisiger Kälte und tropischer Hitze. Sie legte rund 60 000 Kilometer zurück und erreichte mit ihren Messungen Wassertiefen bis zu 6000 Metern. Spezielle Netze beförderten tausende Meerestiere ans Tageslicht. Rund 1500 Glasplatten-Negative von Fotos sind erhalten geblieben, hunderte Skizzen, Zeichnungen und Präparate sowie detaillierte Tagebuchaufzeichnungen.

"Rohstoffe in der Tiefsee – Ausbeutung oder Meeresschutz?" Dieser Frage geht die Dokumentation um 21.45 Uhr nach. Greenpeace fordert den Schutz der Tiefsee. An einem Tiefseeberg, 1000 Kilometer westlich von Südafrika, wollen die Umweltschützer zeigen, wie wichtig die unberührte Unterwasserwelt für das ökologische Gleichgewicht ist. Doch die Nachfrage nach Rohstoffen wächst. Verschiedene Industrienationen stehen am Start, um diese Schätze durch den Tiefseebergbau zu heben. Sie haben den Lobbyverband "Deep Sea Mining Alliance" gegründet, der keine großen Risiken für die Natur sieht. Nachhaltigkeit habe oberste Priorität.