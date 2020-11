Gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben? 2015 verbot der Bundestag geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid, Anfang 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht dies für verfassungswidrig. Seitdem sind passive und indirekte Sterbehilfe sowie assistierter Suizid in Deutschland erlaubt. Aber die Debatte darüber geht weiter. Wann darf ein Mensch sterben? Wer darf darüber entscheiden? In einem Expertengespräch und zwei Dokumentationen setzt sich "alpha-thema: Sterbehilfe" mit Fragen zu einem Sterben in Würde auseinander – am Mittwoch, 11. November 2020, ab 21.45 Uhr in ARD-alpha.

DDie Frage, wer über den eigenen Tod entscheidet, ist nicht nur ein ethisch schwieriges Problem. Sie ist auch eine Probe für den Rechtsstaat. Die Dokumentation "Sterbehilfe – Politiker blockieren, Patienten verzweifeln" um 21.45 Uhr begleitet drei todkranke Menschen nahezu zwei Jahre lang bei ihrem Kampf, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Einer von ihnen ist Harald Mayer. Seit 20 Jahren leidet der ehemalige Feuerwehrmann an Multipler Sklerose. Seine Krankheit hat ihn bewegungsunfähig gemacht. Er benötigt rund um die Uhr Hilfe. "Das Leben, das ich habe, das ist kein Leben mehr", sagt der Endvierziger. Deshalb hat er, wie mehr als 100 andere Menschen auch, einen Antrag auf das Medikament Natrium-Pentobarbital gestellt, das ein schnelles Sterben verspricht. Doch die zuständige Behörde lehnt alle Anträge mit Verweis auf das Bundesgesundheitsministerium pauschal ab, obwohl ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Herausgabe des tödlichen Mittels unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Ein einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik. Der Film zeigt die Grenzen selbstbestimmten Sterbens auf, fragt nach Versäumnissen der Politik und lässt Befürworter und Kritiker der Sterbehilfe zu Wort kommen.

Mit dem Ende ihres Lebens beschäftigen sich viele nicht freiwillig und manchmal auch nicht rechtzeitig. Warum sind Sterben und Tod oft Tabuthemen? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und was bedeutet Sterben in Würde? Darüber diskutieren Prof. Dr. Florian Steger, Medizinethiker und Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm, und Dr. med. Thomas Sitte, Arzt und Vorsitzender der deutschen PalliativStiftung, im "alpha-thema Gespräch" um 22.30 Uhr mit Moderatorin Özlem Sarikaya. Das aktuelle Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das jedem das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben einräumt, sehen Sitte und Steger kritisch. Der Gesetzgeber muss die Suizidassistenz nun neu regeln. Wie eine solche Regulierung aussehen könnte, beschäftigt auch den Deutschen Ethikrat. Die Diskussion darüber sollte sich aber nicht nur auf einen Expertenrat beschränken, meint Florian Steger: "Es ist ein Lebensthema. Und wir brauchen eine große gesellschaftliche Beteiligung."

Vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen in Deutschland zeigt die Dokumentation "STATIONEN: Selbstbestimmt sterben – Wenn das Leben unerträglich wird" um 23.00 Uhr, warum Menschen ihr Leben beenden wollen. Hildegard Neuss hat eine schwere Lebererkrankung die Lebensfreude geraubt. Die 66-Jährige hat sich für die Selbsttötung in der Schweiz entschieden. Begleitet von ihrer 89-jährigen Mutter, die sie bis zuletzt davon abzubringen versucht, nimmt sie in Bern die tödliche Dosis. Der krebskranke Hermann Martin wollte sich und seinen Angehörigen einen "Pflegefall" ersparen. Nach einem Suizidversuch landet er auf einer Palliativstation und stellt dort fest, dass es für seine Ängste Lösungen gibt. Der Wunsch, möglichst schnell zu sterben, verblasst zunehmend.