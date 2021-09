Programmschwerpunkt alpha-thema: Spitzenforschung

Im Gespräch mit Sibylle Anderl bei "Anderl trifft Nobelpreisträger: Didier Queloz" am Dienstag, 28. September, um 21.45 Uhr, erzählt der Schweizer Spitzenforscher von der Idee, die Radialgeschwindigkeit von Sternen zu messen, um zu sehen, ob ein Planet an ihnen rüttelt. So entdeckten Didier Queloz und sein Doktorvater Michel Mayor 1994 den ersten extrasolaren Planeten im Orbit um einen sonnenähnlichen Stern. Dafür erhielten sie 2019 den Physiknobelpreis.

In der anschließenden BBC-Dokumentation "Die Planetenjäger" um 22.15 Uhr finden Spitzenwissenschaftler weit außerhalb unseres Sonnensystems 2015 einen erdgroßen Exoplaneten mit der so genannten Transitmethode: Er wurde nicht direkt beobachtet, sondern nur durch einen vorübergehenden Abfall der Helligkeit seines Sterns nachgewiesen. Mit sechs anderen Planeten zusammen kreist er um den Roten Zwerg Trappist-1. Wie sehen diese weit entfernten Welten aus?



Am Mittwoch, 29. September, um 21.45 Uhr,spricht Sibylle Anderl bei "Anderl trifft Nobelpreisträger: Donna Strickland" mit der kanadischen Spitzenforscherin. Sie entwickelte in den 1980er-Jahren eine Methode, besonders intensitätsstarke Laserpulse zu erzeugen. Dadurch sind heute hochpräzise Augenlaser-Operationen möglich, die Millionen Menschen das Sehvermögen retten. 2018 bekam Donna Strickland dafür den Physiknobelpreis – als dritte Frau nach Marie Curie und Maria Goeppert-Mayer.

Mit der Entdeckung der Radioaktivität stellte Marie Curie das bekannte physikalische Weltbild auf den Kopf. Die vierteilige Doku-Reihe "Marie Curie" porträtiert ab 22.15 Uhr die Forscherin. Als Physikerinund zweifache Nobelpreisträgerin hat die Polin tiefe Spuren in der Wissenschaftswelt hinterlassen. Sie beeindruckt nicht nur mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auch mit ihrem Einsatz für Forschung und Gesellschaft sowie ihrem zielstrebigen Charakter.

2008 wurde Harald zur Hausen mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Am Donnerstag, 30. September, um 21.45 Uhr, in "Anderl trifft Nobelpreisträger: Harald zur Hausen" spricht er mit Sibylle Anderl über seine Forschung zum Zusammenhang von Viren und Krebserkrankungen. Lange Zeit angezweifelt, konnte der Wissenschaftler in den 1980er-Jahren verschiedene Typen Humaner Papillomviren (HPV) identifizieren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen. 2006 wurden HPV-Impfstoffe eingeführt.

Diagnose Brustkrebs. Bestrahlung, Chemotherapie, Operation, Brustaufbau. Die Dokumentation "Brustkrebs – Was tun?" um 22.15 Uhr zeigt zwei betroffene Frauen und betrachtet kritisch, welche Vorsorge- und Therapiemöglichkeiten sinnvoll sind, vom Mammographie-Screening bis zur traditionellen chinesischen Medizin.