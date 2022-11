Europas größte Minderheit alpha-thema: Sinti und Roma

Seit mehr als 600 Jahren leben Sinti und Roma in Europa. Mit über elf Millionen Menschen bilden sie die größte Minderheit des Kontinents. Länderübergreifend werden sie jedoch häufig nur als Randgruppe wahrgenommen und erleben Ressentiments, Diskriminierung und rassistische Übergriffe. ʺalpha-thema: Sinti und Romaʺ gibt Einblicke in die Geschichte und Lebenssituation der Sinti und Roma in Deutschland und Europa und fragt danach, wie Vorurteile abgebaut werden können – am Mittwoch, 30. November 2022, ab 21.00 Uhr in ARD alpha und auf ardalpha.de.

Am Beispiel von persönlichen Lebenswegen spürt die mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2022 in der Kategorie Kurzfilm ausgezeichnete Dokumentation ʺDer lange Weg der Sinti und Romaʺ um 21.00 Uhr emotional und eindrucksvoll der Geschichte von Deutschlands größter nationaler Minderheit nach und macht bisher wenig erzählte Perspektiven sichtbar. Individuelle Geschichten und selten präsentiertes Archivmaterial aus der Zeit nach 1945 zeigen, wie die Sinti und Roma auch nach dem Ende des Nationalsozialismus diskriminiert wurden und sich schließlich zur Wehr setzten. Unter den historischen Aufnahmen aus den ARD-Archiven fand Filmautor Adrian Oeser viele Szenen, die deutlich machen, wie stark der Rassismus gegen Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg fortdauerte und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder befeuert wurde. Die Dokumentation ist damit auch eine kritische Auseinandersetzung der ARD mit ihrer eigenen Geschichte und zeigt darüber hinaus, dass eine Aufarbeitung in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis heute notwendig ist.

Im ʺalpha-thema Gespräch: Sinti und Roma – Europas größte Minderheitʺ um 21.45 Uhr spricht Andreas Bönte mit seinen Gästen darüber, wie Sinti und Roma heute in Europa leben und wie in Zukunft ein gerechteres Miteinander gestaltet werden kann. Für diese Zukunft hat Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, einen Wunsch: ʺWir wollen raus aus der Opferrolle“, sagt er. ʺWir wollen Teil dieser Gesellschaft sein. Deutschland ist auch unsere Heimat.ʺ Dotschy Reinhardt, der Vorsitzenden des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e. V., ist es wichtig, dass das Thema Antiziganismus in den Bildungseinrichtungen mehr Platz einnimmt. Es sei ein Problem, so die Musikerin und Autorin, dass ʺbei vielen Deutschen noch nicht einmal ein Bewusstsein herrscht, dass 500.000 Sinti und Roma dem Holocaust zum Opfer fielenʺ.



Dr. Mehmet Daimagüler, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, weist auf die Forderung der ʺUnabhängigen Kommission Antiziganismusʺ nach strukturellen Partizipationsmöglichkeiten hin. Das bedeutet, dass „immer, wenn über Sinti und Roma gesprochen wird, auch Sinti und Roma am Tisch sitzen. Und zwar als gleichberechtigte Partner auf Augenhöheʺ.

Die Dokumentation ʺJenny und die Roma-Kinderʺ um 22.15 Uhr zeigt zehn bewegte Jahre im Leben einer Frau, die – nicht nur in Siebenbürgen – als ʺMutter Teresa der Roma-Kinderʺ bekannt geworden ist: 2007 entdeckte Jenny Rasche während einer Reise nach Rumänien eine Roma-Siedlung. Die Menschen hausten teilweise in Erdlöchern. Vor allem die Kinder litten unter der Armut, waren unterernährt, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Bildung. Schockiert von diesem Elend, beschloss Jenny zu helfen.

Außerdem:



Viele Menschen verheimlichen, dass sie Sinti, Roma oder Jenische sind, weil sie Angst vor Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt haben. Warum ist das so? Und was kann man dagegen tun? Danach fragt die Reportage ʺVerfolgt und verachtet – Rassismus gegen Sinti und Roma?ʺ aus der Reihe ʺRESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!ʺ am Donnerstag, 1. Dezember um 14.45 Uhr.