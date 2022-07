Globale Zeitenwende alpha-thema: Sicherheitspolitik

Das atomare Wettrüsten und die Bedrohung durch eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung prägten das Leben ganzer Generationen. Dem NATO-Doppelbeschluss von 1979 folgte eine breite Protestwelle gegen die Pläne massiven Aufrüstens. Vor allem Nordrhein-Westfalen war Schauplatz von Demonstrationen Hunderttausender. In der Dokumentation ʺKrieg, Nein Danke!ʺ um 21.00 Uhr begibt sich Wilm Huygen auf eine Zeitreise in die 1970er- und 1980er-Jahre und zeigt die aus heutiger Sicht teilweise absurd erscheinenden Auswüchse des atomaren Wettrüstens. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen bedrohliche und spannende Geschichten, die zugleich die Ambivalenz dieser Zeit zwischen Angst und Aufbruch zeigen.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt Politik und Wirtschaft in Deutschland und Europa vor gewaltige Herausforderungen. Die Energiepreise explodieren. Es wird deutlich mehr in die Verteidigung investiert. Gleichzeitig stört die Corona-Pandemie massiv globale Lieferketten. Droht eine Rezession? In der Podiumsdiskussion ʺEmbargo, Weltordnung, Russland: Wohin steuert die deutsche Wirtschaft?ʺ um 21.45 Uhr beleuchten die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerische Rundfunk mit Expertinnen und Experten, wie Deutschland und Europa ihre Abhängigkeiten von Rohstoffen und Energie aus Russland verringern und in einer neuen Weltordnung Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität gewährleisten könnten. Diskussionsteilnehmende sind Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Dr. Christian Hartel, Vorstandsvorsitzender der Wacker Chemie AG, Dr. Giulia Mennillo, Dozentin für Wirtschaft und Soziales an der Akademie für Politische Bildung Tutzing, und der Sicherheitsexperte Wolf-Rüdiger Moritz. Es moderiert Christine Bergmann.