Zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Tutanchamun-Grabes alpha-thema: Schätze Ägyptens

Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 machte den britischen Archäologen Howard Carter über Nacht weltberühmt. Aus Anlass des 100. Jahrestages dieses Sensationsfundes spürt "alpha-thema: Schätze Ägyptens" Tutanchamuns Leben und Sterben nach und lässt die Welt der Götter und Pharaonen im alten Ägypten lebendig werden – von Montag, 31.10., bis Freitag, 4.11. 2022 in ARD alpha und in der ARD Mediathek. Ein Themenschwerpunkt auf ardalpha.de lüftet Geheimnisse um den rätselhaften Kindkönig mit der Goldmaske.