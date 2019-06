alpha-thema Psyche

Während der Anteil der körperlichen Erkrankungen hierzulande über die Jahre stabil bleibt, nimmt die Zahl der Diagnosen psychischer Erkrankungen stetig zu. Ein Grund liegt in der größeren Aufmerksamkeit, die die Psyche in den Industrieländern heute erfährt: Schrieb man früher Auffälligkeiten dem "Charakter" einer Person zu, ihrer "Schwermut" zum Beispiel, sucht heute die Psychotherapie nach Möglichkeiten der Hilfe und der Heilung. ARD-alpha widmet seelischen Erkrankungen am Montag, 24. Juni 2019 ab 20.15 Uhr einen Themenabend: „alpha-thema: Die Psyche“.

Die Zahl der Krankheitstage wegen Burnouts hat sich seit 2007 vervierfacht. Jeder fünfte Neurentner schied 2016 aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus, und selbst viele junge Menschen kommen mit den Arbeitsbedingungen nicht zurecht. Arbeiter am Fließband, Menschen in Pflegeberufen oder in der Gastronomie: Sie spüren, dass sie das geforderte Tempo nicht durchhalten können. Um 20.15 Uhr stellt die Dokumentation "Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht …" aus der Reihe "betrifft“ Menschen vor, die unter starker Arbeitsbelastung leiden. Sie zeigt aber auch, was man tun kann, um gesund zu bleiben, sowohl während des Arbeitslebens als auch danach.

Psychische Erkrankungen waren 2017 zum ersten Mal der häufigste Grund für Krankschreibungen. Und: Immer mehr Männer sind davon betroffen. Das neu produzierte "alpha-thema Gespräch: Männer, Leistung, Psychotherapie" ergründet um 21.00 Uhr die Ursachen dafür. Moderatorin Mirjam Kottmann spricht mit Professor Dr. Wolfgang Lutz vom Europäischen Zentrum für Psychotherapie und Psychotherapieforschung an der Universität Trier und dem Chefarzt der Johannesbad Fachklinik Furth im Wald, Professor Dr. Reinhart Schüppel, darüber, wie sich die häufigste psychische Erkrankung, die Depression, bemerkbar macht und welche Therapiemethoden es gibt. Wie geht man am Arbeitsplatz mit der Erkrankung um? Wie findet man passende Therapeuten? Und was können die nächsten Angehörigen tun, um dem Patienten, aber auch sich selbst zu helfen?

Psychische Störungen werden bei Männern häufig tabuisiert, auch vielen Ärzten bleiben sie verborgen. 50 Prozent der betroffenen Männer akzeptieren die Diagnose nicht – und manche von ihnen halten ihr Schweigen doch nicht aus. Jeden Tag nehmen sich in Deutschland 18 depressiv erkrankte Männer das Leben. Die Dokumentation "Männer leiden anders: Tabu Depression" aus der Reihe "45 Min“ begleitet um 21.30 Uhr zwei Männer über ein Jahr lang auf ihrem Weg, die Depression zu überwinden. Der eine entscheidet sich für eine radikale Auszeit, zieht als Einsiedler in den Wald. Unterstützung findet er in einem nahegelegenen Kloster. Der andere sucht Hilfe in einer Reha-Klinik, die mit körperlicher und sozialer Aktivierung versucht, ihn aus seiner Lethargie zu holen.