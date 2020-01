Coronavirus & Co. alpha-thema: Pandemien

Das in China grassierende Coronavirus breitet sich aus. Auch außerhalb Chinas ist das Virus, das eine neuartige tödliche Lungenkrankheit auslösen kann, inzwischen vereinzelt nachgewiesen worden. Wie entstehen Pandemien? Auf welchen Wegen überschreiten Krankheiten Ländergrenzen und breiten sich in anderen Kontinenten aus? Und wie kann man sich dagegen schützen? "alpha-thema: Pandemien" informiert über die Entstehung von Krankheitswellen, Übertragungswege und Gegenmaßnahmen – am Dienstag, 28. Januar 2020, ab 21.00 Uhr in ARD-alpha.

Um 21.00 Uhr fragt die Doku-Reihe "Tödliche Naturgewalten" in der Folge "Pandemien“ nach den Gefahren weltweiter Epidemien. Gesundheitsexperten sind überzeugt, dass das Risiko von Pandemien steigt. So unterschiedliche Krankheiten wie Ebola und die Schweinepest machen deutlich, dass jeder Kontinent unvermittelt betroffen sein kann. Experten zeigen die Übertragungswege in Westafrika, Hongkong und Ostdeutschland.

Das Wissensmagazin „X:enius“ setzt sich um 21.50 Uhr mit dem Kampf gegen Grippeviren auseinander. Anfang des 20. Jahrhunderts forderte die spanische Grippe Millionen Todesopfer weltweit. Und als sich vor einigen Jahren Schweine- und Vogelgrippe mit rasanter Geschwindigkeit ihren Weg um den Globus bahnten, war man sich nicht sicher, ob sich die Geschichte nicht wiederholen würde. Die Viren der saisonalen Grippe sind berechenbar, fordern aber trotzdem jedes Jahr mehrere Tausend Todesopfer in Deutschland und Frankreich. Wenn plötzlich ein ganz neues Virus auftaucht, ist größere Gefahr in Verzug. Dann droht eine Pandemie. Aus diesem Grund überwachen Wissenschaftler auf der ganzen Welt täglich die kursierenden Erreger. Und sie versuchen immer mehr darüber zu erfahren, was das jeweilige Virus so gefährlich macht. Die beiden Moderatoren Caro Matzko und Gunnar Mergner finden heraus, wo und wie der Grippe-Erreger weitergegeben wird. Aber auch, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann.