Israelisch-Europäischer Mediengipfel Tel Aviv 2022 alpha-thema: Medien und Kompetenz

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellen die Welt vor gewaltige Herausforderungen. Wo stehen die demokratischen Gesellschaften heute? Was sind die größten Gefahren? Und welchen Einfluss hat das Internet? Die Doku "Gemeinsam sind wir stärker" um 21.30 Uhr berichtet vom zweiten Israelisch-Europäischen Mediengipfel im Suzanne Dellal Centre in Tel Aviv, auf dem Fragen wie diese von renommierten internationalen Fachleuten aus Journalismus, Politik und Kultur diskutiert wurden.

Darunter waren u. a. der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King’s College London und Leiter des International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), der Politikberater und Journalist Leonard Kaminski vom Zentralrat der Juden in Deutschland, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus Dr. Felix Klein, der österreichische Europaparlamentsabgeordnete Lukas Mandl und die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Dr. Barbara Glück. Aus Hamburg zugeschaltet wurde der Liedermacher Wolf Biermann, dessen Vater als jüdischer politischer Häftling 1943 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet wurde.