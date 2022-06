Wunsch und Wirklichkeit alpha-thema: Lebensmodelle

Einen Beruf, finanzielle Unabhängigkeit, Kinder und ein Privatleben – das fordern Männer wie Frauen heute selbstverständlich für sich ein, der Wunsch nach Gleichberechtigung ist so groß wie noch nie. Aber Frauen leisten weiterhin die meiste Haus- und Familienarbeit. Die Belastung während der Corona-Pandemie ist das jüngste Beispiel dafür. Wie lassen sich Lebensentwürfe im realen Alltag umsetzen? Auf welche besonderen Schwierigkeiten stoßen dabei Regenbogen- oder Großfamilien? Das zeigt der Schwerpunkt "alpha-thema: Lebensmodelle" in ARD alpha von Dienstag, 14., bis Donnerstag, 16. Juni 2022.

Über negative Aspekte der Mutterschaft zu sprechen, ist immer noch ein Tabubruch. Den wagen die Regisseurinnen Laura García Andreu und Inés Peris Mestre in der Dokumentation "Müssen Frauen Mütter sein?" am Dienstag, 14. Juni, um 21 Uhr. Sie stellen in Frage, ob der "Mutter-Instinkt" wirklich so selbstverständlich ist, unterziehen das "Mutterglück" einem Realitätscheck und widmen sich Vorurteilen gegen kinderlose Frauen. In der Dokumentation "Müssen Frauen alles können?" um 21.55 Uhr hinterfragt Autorin Nicole Thomas die öffentliche Diskussion über MeToo, Gender und Rollenbilder. Und sie trifft auf Frauen, die emanzipiert sind, denn sie wissen, was sie wollen – egal ob sie Karriere machen oder in ihrer Mutterrolle aufgehen.

Laut Müttergenesungswerk ist die Zahl der Mütter mit Burn-out, Schlafstörungen, Angstzuständen und chronischen Kopfschmerzen in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen. Der erste Teil der Dokumentation "Familie heute – Was Mütter leisten" am Mittwoch, 15. Juni, um 21 Uhr zeigt schonungslos den Druck, unter dem viele Frauen heutzutage stehen: Sie arbeiten, möchten erfolgreich und gute Mütter sein. Das "alpha-thema Gespräch: Vielfalt – die neue Norm" um 21.45 Uhr vertieft den Blick darauf, wie sich Lebensmodelle in unserer schnelllebigen Zeit verändern und wie sich die Angst vor Klimawandel, Krankheit oder Krieg auf unsere Beziehungen auswirkt. Bei Moderatorin Mirjam Kottmann zu Gast sind die Sozialwissenschaftlerin Dr. Laura Castiglioni vom Deutschen Jugendinstitut und die BR-Redakteurin und Expertin für Familie und Gesellschaft, Jutta Prediger. Der zweite Teil der Dokumentation "Familie heute – Wie Väter sich verändern" um 22.15 Uhr präsentiert das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus der Perspektive von Vätern, die Hausmann sind oder einen gutbezahlten Posten aufgegeben haben, um mehr Zeit für die Kinder zu haben. Laut Väterreport des Bundesfamilienministeriums fänden es 60 Prozent der Väter in Deutschland ideal, sich den Alltag partnerschaftlich zu teilen, aber nur 14 Prozent verwirklichen das.

In der Dokumentation "Warum dürfen wir nicht einfach Familie sein?" am Donnerstag, 16. Juni, um 21 Uhr steht die Frage im Mittelpunkt, warum es in Deutschland zwar die Ehe für alle, aber kein Recht auf Familie für alle gibt. Noch immer kämpfen gleichgeschlechtliche Eltern und deren Kinder gegen starre Familienbilder, rechtliche Hürden und Vorurteile in Politik und Gesellschaft an. Dagegen nimmt die Dokumentation "Abenteuer Großfamilie. Papa will mehr – Mama hat genug" um 21.45 Uhr ein traditionelles, heute vielfach kritisch beäugtes Lebensmodell unter die Lupe: Acht Familien mit bis zu 14 Kindern öffnen ihr Familienalbum und zeigen ihr turbulentes Leben zwischen Zusammenhalt und Konflikten. Das Modell Großfamilie – aus der Zeit gefallen oder ewiger Sehnsuchtsort, gerade in unsicheren Zeiten?