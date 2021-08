Blick hinter die Kulissen alpha-thema: Der Kunstmarkt

Ein tolles Auto können sich viele leisten. Aber wer hat schon ein Original von Gerhard Richter oder Andy Warhol an der Wand? Kunst zu besitzen verspricht Ansehen und eine hohe Rendite. Auktionspreise von mehr als hundert Millionen für ein Gemälde sind nichts Ungewöhnliches. Wie entstehen diese Preise? Wer kauft durch welche Vermittlung? Welche Auswirkungen hat es auf Museen und Kunstpublikum, wenn reiche Leute viel Geld für Kunst ausgeben und sich dabei übers Ohr hauen lassen? Was bedeutet der Hype auf dem Kunstmarkt für Kunstschaffende und Galerien? In der Dokumentation ʺGeld.Macht.Kunstʺ um 21.45 Uhr geben Mitspielerinnen und Mitspieler Einblick in ein System, in dem das Geld die Kunst frisst.

Als Spross einer traditionsreichen deutsch-jüdischen Kunsthändlerdynastie schien sein Weg vorbestimmt. Konrad O. Bernheimer gilt als einer der erfolgreichsten Kunsthändler und besten Kenner Alter Meister weltweit. Seine Kunstbegeisterung verdankt er dem Großvater, der ihn schon als Kind regelmäßig in die Münchner Museen und das Geschäftshaus am Lenbachplatz mitnahm und in die Kunst des Sehens einführte. 1977 übernahm er das Münchner Familienunternehmen und baute es zu einem auf die Werke Alter Meister spezialisierten, international tätigen Kunsthandelshaus aus. Im Schreiben hat der Kunstexperte eine neue Leidenschaft entdeckt. Nach zwei Sachbüchern veröffentlichte er 2020 seinen ersten Krimi. Bei Andreas Bönte in der ʺnachtlinieʺ gibt Bernheimer um 22.30 Uhr Einblicke in den spannenden Alltag eines international tätigen Kunsthändlers und das wechselhafte Schicksal seiner Familie. Außerdem gibt er Tipps, wie sich Kunst am besten betrachten und genießen lässt, und verrät, was ihn am Krimischreiben fasziniert.