alpha-thema Kopfschmerz, lass nach!

Migräne-Kopfschmerzen quälen Millionen Menschen, häufiger Frauen als Männer, egal wo auf der Welt, wenn auch die Rate der Betroffenen in der westlichen Welt etwas höher ist. Anders, als lange angenommen, ist Migräne eine Krankheit. Sie kann im Lauf des Lebens abklingen oder verschwinden. Wo steht die Medizin in der Behandlung von Migräne? Was unterscheidet den einen vom anderen Kopfschmerz und was weiß man heute über die Ursachen? Danach fragt "alpha-thema: Kopfschmerz, lass nach!" – am Montag, 16. März 2020, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha.