Zum jüdischen Neujahrsfest: alpha-thema: Jüdisches Leben im Hier und Heute

Lebensentwürfe, Religiosität, Weltanschauungen – das jüdische Leben hierzulande ist vielfältig, facettenreich und lebendig. Anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes gibt ʺalpha-thema: Jüdisches Leben im Hier und Heuteʺ einen Einblick in jüdische Lebenswelten der Gegenwart – von Dienstag, 20., bis Donnerstag, 22. September 2022, im Abendprogramm von ARD alpha, in der ARD Mediathek sowie auf der umfangreichen, laufend um neue Beiträge erweiterten Webseite www.br.de/juedisches-leben.

Die Zahl sieben hat in der jüdischen Tradition eine ganz besondere Bedeutung. Die Dokumentation ʺSiebenmal jüdisches Leben in Bayernʺ am Dienstag, 20. September um 21.00 Uhr rückt sieben Frauen und Männer in den Fokus, die ihr Jüdischsein ganz unterschiedlich leben. Für die einen spielt Religion im Alltag kaum eine Rolle, für die anderen ist ihr Glaube ein wichtiger Bezugspunkt. Der Film ʺHeimat gesucht! Israelis in Berlinʺ um 21.45 Uhr begleitet jüdische Israelis, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten und aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Berlin gekommen sind. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Kultur und dem andauernden Nahostkonflikt mit seinen Begleiterscheinungen, suchen sie ihr Glück in der Fremde. Doch finden sie es hier? Welche Rolle spielt die Geschichte? Und was macht das Leben in der Diaspora mit ihrer Identität?

Im ʺalpha-thema Gespräch: Jüdisches Leben heuteʺ am Mittwoch, 21. September um 21.45 Uhr nimmt Andreas Bönte das bevorstehende Neujahrsfest zum Anlass, um über die aktuelle Situation und die Vielfalt jüdischer Lebenswelten in Deutschland zu diskutieren. Im Gespräch mit seinen Gästen, der Historikerin und Autorin Dana von Suffrin und dem Münchner Szene-Gastronom Florian Gleibs, wird einmal mehr deutlich, dass sich jüdische Deutsche nicht zwangsläufig über die Religion definieren oder Experten für die Politik Israels sein wollen.

Humor hat im Judentum einen fixen Stellenwert. Paul Chaim Eisenberg, bis 2016 Oberrabbiner von Wien, verkörpert eine feinsinnige, kluge Heiterkeit und ist gleichzeitig eine zentrale Figur des österreichischen Judentums. In der jüdischen Gemeinschaft kritisieren ihn manche als ʺEntertainerʺ. Für den umtriebigen Rabbiner ist Humor aber nicht Selbstzweck, sondern eine Methode, um die Aufmerksamkeit der Zuhörenden auf ernstere Anliegen zu lenken. In der Dokumentation ʺWenn der Rabbi lachtʺ um 22.15 Uhr erläutert er an ausgesuchten Orten in Wien die Tiefen und Untiefen jüdischer Heiterkeit.

Als am 9. November 2001 die Neue Synagoge eingeweiht wurde, schaute die ganze Welt auf Dresden. Es war der erste Neubau eines jüdischen Gotteshauses seit der Wende. Vor 1933 zählte die Jüdische Gemeinde zu Dresden bis zu 5000 Mitglieder, bei Kriegsende 1945 weniger als 50. Heute sind es 730. Die meisten kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Film ʺUnterm Davidsternʺ am Donnerstag, 22. September um 21.00 Uhr gibt einen Einblick in das jüdische Leben in der Elbmetropole und begegnet Menschen, die die Stadt auf ganz eigene und teilweise überraschende Arten und Weisen prägen. Das Gesellschaftsmagazin ʺSTATIONENʺ um 21.45 Uhr stellt Menschen und Orte vor, die für die lebendige Geschichte und Gegenwart jüdischer Gemeinden in Bayern stehen. Moderatorin Irene Esmann trifft Menschen, denen die Bewahrung dieses kostbaren kulturellen Erbes sehr am Herzen liegt.

Zwei Dokumentationen widmen sich Israel, dem Land, zu dem Jüdinnen und Juden in aller Welt eine besondere Beziehung haben: ʺIsrael – hip und heiligʺ lädt am Dienstag, 20. September um 20.15 Uhr zu einer Reise durch das Land ein und zeigt u. a. Tel Aviv, das ʺNew York des Nahen Ostensʺ, Jerusalem, die heilige Stadt dreier Weltreligionen, und das einzigartige Naturwunder des Toten Meeres. ʺIsraels Erfolgsgeheimnisʺ am Mittwoch, 21. September um 21.00 Uhr nimmt die wirtschaftliche Entwicklung in den Blick. Israel hat pro Einwohner die größte Anzahl von Start-up-Unternehmen weltweit. Was ist das Erfolgsgeheimnis des noch relativ jungen, kleinen Staates? Für ihre Dokumentation haben Susanne Glass und Karolina Toren den Markt über mehrere Jahre beobachtet und fünf Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg in einem knallharten Business-Umfeld begleitet.

alpha-thema: Jüdisches Leben im Hier und Heute – Die Sendungen im Überblick:

Dienstag, 20. September 2022